¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡ÖÍ½Áª19°Ì¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂåÉ½¤¬ÈãÈ½³Ð¸ç¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼é¤Ã¤¿ÍýÍ³
F1Âè22Àï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¹ß¤Ã¤¿°ÛÎã¤Î±«¤Ï¡¢³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¥¤¤¤¿¥ª¥¢¥·¥¹¤ò½á¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢ÈîÍà¤ÊÅÚ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ä¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤³ê¤Ã¤Æ¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êÉ¹¤Î¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²¿¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¥»¥Ã¥È¤¬²¿¤«¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
FP1¤Ç£³ÈÖ¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¤¬°ìÅ¾¤·¤ÆÍ½Áª19°Ì¡¡photo by BOOZY
¡¡Í½Áª¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¡¢³ÑÅÄ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ËÍú¤«¤»¤¿¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤ÎÆâ°µÀßÄê¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï²æ¡¹¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È³ÑÅÄ¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Êº¹¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¡ÊÅ¬ÀµÈÏ°Ï¡Ë¤«¤éÂçÉý¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥Æ¥£¥Ö¡Ê¶¥ÁèÅª¡Ë¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢Èò¤±¤é¤ì¤¿¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥¤¥ä¤ÎÆâ°µ¤Ï¡¢¥Ô¥ì¥ê¤¬¡ÖºÇÄãÆâ°µ¡×¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÄã¤¤Æâ°µ¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥·¥ó¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥¿¥¤¥ä¤Ï¤¹¤Ù¤ÆFIA¤ä¥Ô¥ì¥ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâ°µ¤¬Â¬Äê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æâ°µ¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ70ÅÙ¤ËÇ®¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»È¤¦¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥ä¤ä60ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¥¿¥¤¥ä¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¿¥¤¥ä¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅªÄã¤¤Æâ°µ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áö¹Ô¤Ë¤è¤ê¥¿¥¤¥ä²¹ÅÙ¤È¤È¤â¤ËÆâ°µ¤â¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆâ°µ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤â¤·¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¥¿¥¤¥äÍÑ¤ÎÆâ°µ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¬Äê¤ÎºÇÄãÆâ°µ¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¹â¤¤Æâ°µ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤¬24.0psi¤Î¤Ï¤º¤¬29.0psi¡¢¥ê¥¢¤Ï21.0psi¤Î¤Ï¤º¤¬26.5psi¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êº¹¤À¡£¡Ú¤¢¤¨¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ë¸øÉ½¤·¤¿°ÕÌ£¡Û
¡¡Æâ°µ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¥¿¥¤¥ä¤ÏËÄ¤é¤ß¡¢ÀÜÃÏÌÌÀÑ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£Äã¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¤¥ä¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥´¥à¤¬ÊÑ·Á¤·¤Ê¤¤Ê¬¤À¤±È¯Ç®¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢²¹ÅÙ¤Î¾å¾º¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Õ¤À¤ó¤Ï¥¦¥§¥Ã¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÖ´ú¤ä¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°Å·¸õ¤Ç¤·¤«Íú¤«¤Ê¤¤¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤ò¶¥µ»¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¡Ê¤Þ¤ì¡Ë¤À¡£º£²ó¤ÎÆâ°µÀßÄê¥ß¥¹¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê±¢ËÅÏÀ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÈóÏÀÍýÅª¤Ç¤¢¤êÏÀ³°¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÆâ¡¹¤Ç½èÍý¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¼Õºá¤¹¤ì¤ÐºÑ¤à»ö°Æ¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¤¢¤¨¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡Í½Áª19°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¥ß¥¹¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¼¨¤·¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤ÎÉ¾È½¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÀï¤Î¥ß¥¹¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÈãÈ½¤¬¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤Î»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤ÎÍ×¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥É¥é¥¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎFP1¤Ç3ÈÖ¼ê¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ë¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£FP2¤ÏÀÖ´ú¡¢FP3¤ÈÍ½Áª¤Ï±«Íí¤ß¤ÇÃ¯¤â½½Ê¬¤ÊÁö¹Ô¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢·è¾¡¤Ç¤ÎÈÔ²ó¤ò¤¢¤¤é¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£