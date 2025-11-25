中国発の⼈気アニメの⽇本語吹き替え版『破産富豪 The Richest Man in GAME』 （原作︓⻘衫取醉）。本作が毎週水曜25:15よりフジテレビ×bilibili が送るアニメ枠「B8station」にて絶賛放送中。メインキャストの⼩野賢章、岡本信彦、福⼭潤ら豪華キャストに加え、OP テーマを担当するいれいすやED テーマ担当 の眞⽩かのんの発表で、盛り上がりを⾒せる本作。

《イントロダクション》

⼤学時代にタイムリープした冴えない社畜、第⼆の⼈⽣の成功のカギは起業して“⾚字”を出すこと︕︖

パッとしないサラリーマン、ペイ・チェンは、ある⽇上司からの命令で深夜まで残業を強いられていた。すると突然、スマホの画⾯が光りだし、気が付くと学⽣時代へとタイムリープしてしまう。

何が起こったのか混乱するチェンの前に、財産変換システム・通称「リッチェスト」を名乗る謎のキャラクターが現れ、チェンに資⾦を提供して⾦持ちになるチャンスを与えると提案する。

“社畜⼈⽣”を抜け出し、⾦持ちになれると⼤喜びするチェン。

しかし、リッチェストが⽰したルールは極めて特殊で、⾦持ちになるためには“ある条件”を満たす必要があった――。

マー・ヤン役の岡本信彦さんに作品の魅力や収録の思い出などお話を伺いました！

――まずはプロットや台本を読んだ時の感想を教えてください。

率直にすごく面白い設定だなと思いました。損をすればするほど主人公のペイ・チェンが得をするんですけれど、それがうまくいかずどんどん成功してしまうというプロットが最高だなと。本人は「失敗したかったのに最悪だ！」って思っているのに、周りの人たちは喜んでいて、結果的に自分も成功に近づいているというか。富は得ていないけれど名声は得ているという状況も面白いですよね。

タイトルだけ聞いた時には、ペイ・チェンが不幸な目にあってどんどん破産していくストーリーなのかと思ったのですが、全然違って「そうきたか！」と思いました。

――すごく面白いセンスですよね。

めちゃめちゃ面白いなって思いました。他にも、中国の作品はテンポがすごく良いなと思いました。日本のアニメ、中国のアニメ、どちらにも良さがあると思うのですが、日本は“間”から意図を汲み取る楽しさ、中国はとにかくテンポが良くて爽快にエンターテインメントを突き進めていく楽しさを感じます。

――ワード数も多そうで、収録は大変では無かったですか？

感情面で、ギアを1つグッとあげる感じはありますね。ナチュラルというよりも勢いをつけて、キャラクターに感情を上乗せした方がより面白くなるのかなという印象があったので、そんなアプローチをしていました。

考察必須の作品であったり、余韻を楽しむ作品の場合、声で情報をどこまで出すかというバランスを考えることが多いのですが、本作の様なテンポの良い作品は楽しんだもん勝ちというか、プラスのエネルギーでガンガン進めるので面白いですね。

――岡本さんが演じたマー・ヤンについてはどの様な魅力を感じましたか？

ポンコツキャラクターではありつつ、この作品においては超重要なキャラクターだと思っています。マー・ヤンは何やってもうまく出来ない、ゲームも下手くそなのですが、「破産をしなくてはいけない」というルール上、大きな存在なんですよね。マー・ヤンさえいれば破産が出来る（笑）。周りが頑張っちゃうので、結果成功しちゃうのですが。

なので、そんなポンコツな面を出しつつ、あまり嫌われない様に愛嬌のあるキャラクターになる様に心がけています。

――マー・ヤンはちょっとおっちょこちょいですが、岡本さんは予期せぬことが起こった際の対応能力は高い方ですか？

低くはないと思います。それはイエスマンなので（笑）。長いものに巻かれていくタイプなので、環境の変化に対してストレスを感じない方なんです。

――素晴らしいです…！本作は、ヴィジュアル面でも魅力的ですよね。

キャラクターデザインもとても魅力的ですし、ゲームデザインが個人的にも好きです。ゲーム好きなら「こういうのある！」と思うリアルな設定に笑える所もありますし、ワクワク感もあるんですよね。

中国のゲームでいうと「IdentityV 第五人格」とか好きなので、より楽しませてもらっていました。アニメ好きの方はもちろん、ゲーム好きの方もチェックしていただきたいです。

――今日は楽しいお話をありがとうございました！

TVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』

フジテレビ「B8station」にて毎週水曜 25時15分〜放送中

© bilibili 閱文動漫 改編自閱文集團旗下起點讀書小說《虧成首富從遊戲開始》 作者：青衫取醉

