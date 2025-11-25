TBS NEWS DIG Powered by JNN

最新の情報をライブ配信でお伝えします。

25日午後6時1分ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5強を観測したのは、熊本県の産山村です。

【各地の震度詳細】

■震度5強
□熊本県
産山村

■震度5弱
□熊本県
阿蘇市

□大分県
竹田市

■震度4
□熊本県
南小国町　熊本高森町　南阿蘇村
菊池市　西原村

■震度3
□熊本県
熊本小国町　熊本東区　熊本南区
熊本北区　玉名市　山鹿市
宇土市　合志市　大津町
菊陽町　嘉島町　益城町
山都町　天草市

□大分県
日田市　九重町　玖珠町
大分市　臼杵市　津久見市
由布市　佐伯市　豊後大野市

□愛媛県
八幡浜市　伊方町

□福岡県
飯塚市　嘉麻市　久留米市
柳川市　八女市　大川市
朝倉市　みやま市　筑前町
大木町

□佐賀県
佐賀市　神埼市　吉野ヶ里町
上峰町　みやき町　白石町

□宮崎県
延岡市　宮崎美郷町　高千穂町