【ライブ】熊本・阿蘇で最大震度5強の強い地震
最新の情報をライブ配信でお伝えします。
25日午後6時1分ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度5強を観測したのは、熊本県の産山村です。
【各地の震度詳細】
■震度5強
□熊本県
産山村
■震度5弱
□熊本県
阿蘇市
□大分県
竹田市
■震度4
□熊本県
南小国町 熊本高森町 南阿蘇村
菊池市 西原村
■震度3
□熊本県
熊本小国町 熊本東区 熊本南区
熊本北区 玉名市 山鹿市
宇土市 合志市 大津町
菊陽町 嘉島町 益城町
山都町 天草市
□大分県
日田市 九重町 玖珠町
大分市 臼杵市 津久見市
由布市 佐伯市 豊後大野市
□愛媛県
八幡浜市 伊方町
□福岡県
飯塚市 嘉麻市 久留米市
柳川市 八女市 大川市
朝倉市 みやま市 筑前町
大木町
□佐賀県
佐賀市 神埼市 吉野ヶ里町
上峰町 みやき町 白石町
□宮崎県
延岡市 宮崎美郷町 高千穂町