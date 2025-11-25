25日午後6時1分ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5強を観測したのは、熊本県の産山村です。

【各地の震度詳細】

■震度5強

□熊本県

産山村

■震度5弱

□熊本県

阿蘇市



□大分県

竹田市

■震度4

□熊本県

南小国町 熊本高森町 南阿蘇村

菊池市 西原村

■震度3

□熊本県

熊本小国町 熊本東区 熊本南区

熊本北区 玉名市 山鹿市

宇土市 合志市 大津町

菊陽町 嘉島町 益城町

山都町 天草市



□大分県

日田市 九重町 玖珠町

大分市 臼杵市 津久見市

由布市 佐伯市 豊後大野市



□愛媛県

八幡浜市 伊方町



□福岡県

飯塚市 嘉麻市 久留米市

柳川市 八女市 大川市

朝倉市 みやま市 筑前町

大木町



□佐賀県

佐賀市 神埼市 吉野ヶ里町

上峰町 みやき町 白石町



□宮崎県

延岡市 宮崎美郷町 高千穂町

■震度2

□熊本県

熊本中央区 熊本西区 八代市

荒尾市 宇城市 熊本美里町

玉東町 南関町 長洲町

和水町 御船町 氷川町

上天草市 芦北町 人吉市

多良木町 湯前町 山江村

あさぎり町



□大分県

別府市 日出町 中津市

宇佐市



□愛媛県

宇和島市 大洲市 西予市

松山市



□福岡県

直方市 田川市 宮若市

小竹町 桂川町 添田町

糸田町 福岡川崎町 大任町

赤村 福智町 大牟田市

筑後市 小郡市 うきは市

東峰村 大刀洗町 福岡広川町

福岡博多区 福岡中央区 福岡南区

福岡西区 福岡早良区 春日市

大野城市 宗像市 福岡古賀市

福津市 糸島市 新宮町

久山町 北九州若松区 北九州小倉南区

北九州八幡東区 行橋市 豊前市

中間市 芦屋町 水巻町

遠賀町 みやこ町



□佐賀県

鳥栖市 武雄市 小城市

江北町 唐津市



□宮崎県

日向市 西都市 高鍋町

木城町 川南町 宮崎都農町

門川町 諸塚村 椎葉村

日之影町 五ヶ瀬町 宮崎市

国富町 都城市 小林市

えびの市 三股町 高原町



□山口県

下関市 宇部市 柳井市

周防大島町



□高知県

宿毛市 黒潮町



□長崎県

佐世保市 松浦市 諫早市

島原市 雲仙市 南島原市



□鹿児島県

鹿児島市 霧島市 伊佐市

姶良市 湧水町 曽於市

肝付町

■震度1

□熊本県

甲佐町 水俣市 錦町

水上村 球磨村



□大分県

杵築市 豊後高田市 国東市

姫島村



□愛媛県

松野町 愛媛鬼北町 愛南町

伊予市 東温市 砥部町

今治市 西条市 上島町



□福岡県

鞍手町 香春町 福岡東区

福岡城南区 筑紫野市 太宰府市

那珂川市 宇美町 篠栗町

志免町 須恵町 粕屋町

北九州門司区 北九州戸畑区 北九州小倉北区

北九州八幡西区 岡垣町 苅田町

吉富町 上毛町 築上町



□佐賀県

多久市 佐賀鹿島市 嬉野市

基山町 大町町 太良町

伊万里市 玄海町 有田町



□宮崎県

新富町 西米良村 日南市

串間市 綾町



□山口県

山陽小野田市 岩国市 光市

田布施町 平生町 萩市

阿武町 山口市 防府市



□高知県

土佐清水市 四万十市 四万十町

大月町 三原村 安芸市

芸西村 高知市 南国市

高知香南市



□長崎県

平戸市 東彼杵町 長崎市

大村市 壱岐市



□鹿児島県

阿久根市 薩摩川内市 いちき串木野市

さつま町 長島町 鹿屋市



□兵庫県

豊岡市



□鳥取県

鳥取市 米子市 境港市



□島根県

出雲市 浜田市 益田市

大田市



□岡山県

岡山南区 倉敷市



□広島県

三原市 尾道市 福山市

広島南区 広島西区 呉市

竹原市 大竹市 東広島市

廿日市市 江田島市 府中町

海田町 大崎上島町



□香川県

観音寺市 多度津町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。