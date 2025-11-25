『VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見が行われ、Snow Man（代表して目黒蓮さん、ラウールさん）、佐野勇斗さん、HANA、見上愛さんら受賞者が登壇しました。

【写真を見る】【 HANA 】MAHINA「HANAがHANAだったからこそ乗り越えられた」今年1年を振り返る「たくさんのことを学んだ」











HANAのYURIさんは、この日のメンバーの衣装について、“私たちは個性を大事にしているので、一人一人違った形。色とか素材とか、すごくみんなの良さが際立っている衣装なんじゃないかなというふうに思います”と、気に入っている様子。









JISOOさんは“このような素敵な賞をいただき、本当にありがとうございます。いつもたくさんの方々の支えがあってこそ、今の私たちがいると心から思っているので、これからも愛と応援に応えられるように、みなさんがずっと注目していただけるようなアーティストでいられるように頑張ります”と、受賞の喜びを語りました。









MAHINAさんは、今年を振り返り“たくさんのことを学びましたし、いろんな経験をさせていただいて、HANA全体が一気にグッと成長した年だったかなと思います”と、しみじみ。“初めてのことだらけで、不安とか大変だったこともあったんですけど、HANAがHANAだったからこそ、乗り越えられた壁があったかなと思います”と、語っていました。

『VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』は、他にもVERDYさん、大月壮士さん、北川景子さん、横浜流星さんが受賞しています。

【担当：芸能情報ステーション】