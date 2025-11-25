¡íÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡í°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¡ª¡Ö¤¼¤Ò¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
11·î25Æü¤«¤éDMM TV¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDMM ¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù¤Ë¤Æ¡¢àÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Òá¤³¤È°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬àÎáÏÂ¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼á¤ò±é¤¸¤ë¡£
±Ê°æ¹ë»á¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤¬1973Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤Î½÷Í¥¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡£¼ÂºÝ¤ËºîÃæ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ½µ¥×¥ìÊÔ½¸Éô¤òÍèË¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÜ¿Í¤Ë¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë°¤Éô¤Ê¤Ä¤
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡Ú±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤¿ÊöÉÔÆó»Ò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡Û
¡½¡½²áµî¤Ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤Ï¡¢º´Æ£¹¾Íü»Ò¤µ¤ó¤äÀ¾Æâ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢³Æ»þÂå¤ÎÃËÀ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿½÷Í¥¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°¤Éô¡¡¤½¤ì¤³¤½²áµî¤Ë»ä¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬±é¤¸¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Ìò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¼«ÂÎ¤â¤¹¤´¤¯Îò»Ë¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÌò¤ò»ä¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤Ë´ò¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ÄÊÖ»ö¤ÇOK¤À¤Ã¤¿¡©
°¤Éô¡¡¤Ï¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤òàÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Òá¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏàÎáÏÂ¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦È¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤·¤«¤â¡¢ÊöÉÔÆó»Ò¤È¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤ÏÆ±¤¸À¼Í¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
°¤Éô¡¡Áý»³¹¾°Ò»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£ºî¤Ï½é¼ç±é¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡©
°¤Éô¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·Î¸Å¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¤Ï¶ÚÆùÄË¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼ç¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡©
°¤Éô¡¡º£ºî¤Ç¤Ï·õ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È·õÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ÇÁü¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï·õÆ»¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ëº£ºî¤Ï¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·õ¤Î»ý¤ÁÊý¤â½÷À¤é¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢»ØÀè¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»ØÆ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°¤Éô¤µ¤ó¤¬»×¤¦¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
°¤Éô¡¡¥Ï¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÈþ¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÀµµÁ¤ò´Ó¤¯¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¿Í´Ö¤è¤ê¤â¿Í´ÖÅª¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ÏÎáÏÂ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÍýÁÛ¤Î½÷ÀÁü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸½Âå¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ï¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ú¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¡×¡Û
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÏÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°¤Éô¡¡¤±¤Ã¤³¤¦½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¾å¤Ï¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Î¿åÃå¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼¤Ï¥º¥Ü¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤À¤«¤é¡¢Ãå¤ë¤Î¤âÃ¦¤°¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤Î°áÁõ¤Ç±éµ»¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
°¤Éô¡¡»£±ÆÃæ¤Ï±éµ»¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Æ°¤¤Å¤é¤¤¤È¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÁ´³«¤Ç¶ÚÆùÄË¤â¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»£±Æ´ü´Ö¤Ï¡©
°¤Éô¡¡1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÁ´Éô¤ò»£¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆüÄ«¤«¤éÌëÃæ¤Þ¤Ç»£±Æ¤Î²á¹ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±²á¹ó¤À¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ¤È¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
°¤Éô¡¡¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤¬¤Ô¤Á¤Ô¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¾Æ¤Ä»¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡½¡½¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÎÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í......¡£¼Â¤Ï°¤Éô¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë½µ¥×¥ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é¡¢1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°¤Éô¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡ª
¡½¡½Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó·Ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ï»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤Å·Á³¥¥ã¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Çº£²ó¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤Ï¡¢ÁÇ¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
°¤Éô¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤«SNS¤Î¼Ì¿¿¤À¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤Î»ä¤Ï3¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤À¤«¤é¡¢¡Ö±£¤ì¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½±£¤ì¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡©
°¤Éô¡¡Îø°¦¤Ç¤Ï´Å¤¨¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ï¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ´Å¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Û
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö160¥»¥ó¥Á¡¢42¥¥í¡×¤ÈÂÎ½Å¤Þ¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¡¡¤¢¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£SNS¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤Û¤¦¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç²¿¤È¤Ê¤¯Æþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±º£¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤¹¤´¤¤Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¤·¡£
°¤Éô¡¡¤Ç¤â¡¢¥Ï¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤µ¤è¤ê¤â¡¢½÷À¤é¤·¤¤ÂÎ·¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤è¤ê¤âÂÎ½Å¤Ï½Å¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£10Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÏÃº¿å²½Êª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤È¤â²áµî¤Ë¤ÏÈ¯¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¡¡»ä¤Ï¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢Á´Á³¶ì¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£°Ê¾å¤Ë¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃËÀ¤Ë¤â½÷À¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢ÅØÎÏ¤¬·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
°¤Éô¡¡¤à¤·¤í¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤¦¤Ç¡£ÅØÎÏ¤»¤º¤Ë¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÀ³Ê¤ÏÀÎ¤«¤é¡©
°¤Éô¡¡20ºÐ¤¹¤®¤¯¤é¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤Ã¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤Î¼«Ê¬¤è¤êº£Æü¤Î¼«Ê¬¡¢º£Æü¤Î¼«Ê¬¤è¤êÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤·¤«¤â¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°¤Éô¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡©
°¤Éô¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ïºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢ÁÇ¤Ë¶á¤¤»ä¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤Þ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
