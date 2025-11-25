【地震速報】熊本阿蘇で震度5強の地震…津波の心配なし

午後6時01分ころ、九州地方で震度5強を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。

各地の震度は、震度5強が、熊本阿蘇。

震度5弱が、大分西部。

震度4が、熊本県熊本となっています。

気象庁は今のところ津波に関する情報を発表していませんが、震源が海底の場合、津波のおそれがあります。

念のため、津波に注意してください。

高層ビルや高層マンションの方は、震源から遠く離れていても、もうしばらく「長周期地震動」に気を付けてください。

長周期地震動は、徐々に人が立っていられないほどの大きな揺れになり、揺れが数分間続きますので今もまだ揺れている建物があるかもしれません。

高層ビルなどの方は、家具から離れてください。

再び強い揺れが起きた場合に崩れやすい物や落ちて来やすい物がないか、確認して下さい。

ヘルメットや座布団など頭を保護する物を用意しましょう。

ガス、電気なども確認して下さい。

しばらくエレベータは使わないで下さい。

揺れが大きかった地域の鉄道は、運転見合わせになる場合があります。運行状況は分かり次第お伝えします。