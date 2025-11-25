緊急地震速報です。

九州に緊急地震速報が出ました。

強い揺れが予想されます。

命を守ることを最優先してください。

家具や落ちてきそうなもの、ガラスなどから離れて、安全な場所に移動してください。

玄関のドアを開けて逃げ道を確保してください。

古い木造家屋の2階にいる方は、慌てて1階に下りないでください。

家具など、倒れてきそうなものから離れてください。

姿勢を低くしてクッションなどで頭と首をしっかり守ってください。

頭を守るのに、本や雑誌を頭にのせたり、上着を被るだけでも効果があります。

火の始末は揺れが収まってから行ってください。

外に出るときは、いっぺんに出ないで、様子を見ながら出てください。

揺れが収まっても、更に強い揺れが来るかもしれません。

油断せず安全な場所にいてください。

可能でしたら、火の元を確認してください。

建物の中にいる方は、玄関のドアを開けて、いつでも逃げられるようにしてください。

避難するときは、火事を防ぐため、電気のブレーカーを切ってください。

外に出たら、建物から離れ、上から落ちてくるもの、危険物に注意してください。

震源は熊本県です。警報・注意報は出ていませんが、念のため津波に注意してください。海や川に近いところの方は、念のため高台などに上ってください。