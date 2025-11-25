「大好きだよ」タイプロ出身・鈴木凌＆山根航海、“両思い”の素顔に密着！TELASA限定版が配信

テレビ朝日の深夜バラエティゾーン「バラバラ大作戦」内の月替わりチャレンジ枠「バラバラマンスリー」。

同チャレンジ枠では、オードリーの春日俊彰扮するMCカスガとキャラクターのウターネが司会を務める『げいにんさんのおうた』が11月の月曜日に放送されてきた。

同番組は、子育てを経験したパパママ芸人や、子供たちに人気のある芸人たちが登場し、おもしろくて学びの深い“げいにんさんのおうた”を披露する幼児向け歌番組だ。

そんな『げいにんさんのおうた』のTELASA限定版が配信中。

TELASA限定版では、地上波でも放送されて好評だった、トム・ブラウンによる人間の体をロボットにたとえる『人間は肉ロボット 脳みそパイロット』に加え、限定版でのみ見られる、コアラや象やキリンといった子供たちに人気の動物の知られざる秘密をスクープするトンツカタン・お抹茶の『スクープ！どうぶつカメラマン』、さらに節約家のオードリー・春日がモノの大切さを歌う『もったいないデスメタル』完全版の3曲を公開。

そして、MCカスガことオードリー・春日が持ちネタを逆再生で検証する「ぎゃくさいせい けんきゅうじょ」をお届けする。

◆タイプロ出身・鈴木凌＆山根航海に密着！

また、TELASA限定コンテンツとして、タイプロ出身の鈴木凌と山根航海のダンスメイキング＆インタビューを配信。

タイプロを経ての今の環境について、お互いの印象や想いなどをたっぷりと語りながら2人の関係性を深掘り。貴重なダンス練習＆本番にも密着する。

『timelesz project-AUDITION-』元候補生としてともにオーデションを過ごした親友同士、現在はお互いソロとして活躍中の鈴木凌と山根航海。

今でも連絡を取り合い、「僕の知り合った人のなかで別格」（鈴木）、「大好きだよ」（山根）と両思いのよう。

撮影は別々だったものの、お互いを感じながら息のぴったりあったダンスで、ハードなメタル調の『もったいないデスメタル』と、鑑定虫眼鏡ポーズがキュートな『パンパンかんていだん』の2曲で待望のテレビ初共演を果たした。

格好いいダンスシーンだけではない、子役と戯れて優しい表情を見せる鈴木や、全力でオードリー・春日のネタ“鬼瓦”にチャレンジする山根など、いつもは見られない2人の素の表情は必見だ。