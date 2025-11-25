季節は冬へと移ろってきていますが、食欲の秋はまだまだこれからもという方も多いのではないでしょうか。



秋田市の百貨店は、いま食欲をそそるスパイスの香りに包まれています。



全国から多彩なカレーが一堂に集まり、多くの人を楽しませています。



秋田市の西武秋田店で開かれている「東京カレーカルチャー」です。



期間中、全国から選りすぐりのカレーの名店18店が集まり秋田のカレーファンを唸らせています。





まずは日本有数の繁華街、東京・新宿から。広島産の牡蠣をじっくり焼き上げ旨味をぎゅっと詰め込んだ、「牡蠣の旨み豚キーマ」です。佐藤志樹さん「牡蠣をスパイスでじっくり焼いて出た出汁をキーマと一緒に煮込んで、キーマの肉一粒一粒に牡蠣の旨味が凝縮されているような感じになります。牡蠣の味とキーマの味とどちらも楽しめるようになっている」いま全国で人気が高まっているビリヤニは「スパイスと具材の炊き込みご飯」です。脂ののったサンマをまるごと使った逸品が登場しました。山縣智さん「素材を大事にしているビリヤニなのでおいしさ、苦みとバスマティライスのおいしさを知っていただければ。バスマティライスのシンプルなおいしさとサンマのハーモニーを感じてほしい」奥原店主「おまたせしました」スリランカカレーの店はチキンカレー・ポークカレー・豆カレーの3種類だけでなく、副菜の盛り合わせが付いてきます。あまりなじみのない付け合わせもありますが、ずらりと並ぶ7種の味が楽しめます。副菜とカレーを混ぜながら食べ進めていくと…奥原直人さん「旬の食材とスリランカの定番と混ぜて食べてほしい一口ごとに表情が変わるそれがスリランカカレーの楽しいところ」自分好みのカレーを見つけることができるこのイベントは、今月30日まで西武秋田店で開かれています。