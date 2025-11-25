男鹿地区と湖東地区を管轄する新たな消防組合の設立に向けて管内5つの市町村による調印式が行われました。



消防組織の再編に向け協議を進めてきた2008年以降で、初めての統合となります。



25日は男鹿市と潟上市、八郎潟町、井川町、それに大潟村の市町村長が出席し、新たな消防組合設立に合意する文書に調印しました。



人口減少や、市町村の財政悪化の影響から、県はこれまで県内に13あった消防組織の再編など「消防の広域化」について2008年から協議を進めてきました。





男鹿地区消防と湖東地区消防の統合は、7年前の協議開始から初めての組織再編となります。新たに誕生する「男鹿潟上南秋消防組合」は、男鹿市の菅原広二市長を組合管理者とすることを決めました。菅原広二男鹿市長「広域的にやっていかないと財政的にも大変ですし、そしてまた私は5市町村が集まることによっていろんなシナジー効果が出てくると思っています。それは救急・消防だけでなくて経済面でも農業・観光の面でも出てくると思って期待しています」5市町村を包括する形で任務にあたる「男鹿潟上南秋消防組合」は、今後県の認可を受け来年4月1日から活動する予定です。