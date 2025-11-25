香港メディアの香港01は24日付記事で、中国系クルーズ船が沖縄に続き、福岡と長崎への寄港も見送ると報じた。

記事がロイター通信の報道として伝えたところによると、日本と中国が外交紛争に巻き込まれる中、中国のクルーズ運航会社は日本への寄港を見送るよう急いでおり、これにより韓国への観光需要が刺激されると予想される。

韓国済州島の公式ウェブサイトに掲載された通知によると、済州島と日本を巡航する中国系クルーズ船アドラ・マジック・シティは12月のスケジュールを変更し、予定していた福岡、佐世保、長崎への寄港を見送る。済州島に通常の9時間より長い31〜57時間滞在する。

済州島の当局者は、クルーズ運航会社が理由を明らかにせずにスケジュールの変更を要請してきたとし、「これは日中関係のせいだとわれわれは考えている。彼ら（アドラ・マジック・シティ）は代案を立てているようだ」と述べた。

韓国の港湾代理店イースタンシッピングのイ・ヨンゴン最高経営責任者（CEO）は、中国の他のクルーズ運航会社も航路変更について協議中だとし、「日中関係がさらに悪化し、中国が日本の製品や文化、観光を排除すれば、韓国がその恩恵を受けることになる」と述べた。同氏によると、中国の天津を出港するクルーズ船「ドリーム」の運航業者も今後数週間以内に日本を避けて韓国の仁川か釜山に変更したいと考えていたが、旅程を変更する時間が十分になかったという。

香港01の20日付記事によると、中国系クルーズ船アドラ・メディテラニアは同日朝に予定していた沖縄県宮古島への寄港を急きょ見送った。同船は18日に福建省アモイを出港し、20日に宮古島の港で乗客を降ろした後、同日午後4時に出港してアモイに戻る予定だった。（翻訳・編集/柳川）