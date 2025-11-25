【上下ユニクロ】でこんなにオシャレ！ まるっと真似したい♡「大人の冬コーデ」

冬に向けて、そろそろ洋服を買い足したい時期。大人のデイリーコーデを格上げするなら、おしゃれさんによる最旬の着こなしを真似してみて。今回は30代ママインフルエンサーの@shocogram__さんを参考に、上下【ユニクロ】のアイテムを使ったコーデをピックアップ。大人っぽさもこなれ感も備わったスタイリングで、周りと差をつけて。

トレンドカラーを盛り込んでコーデの鮮度アップ

【ユニクロ】「ラムクルーネックセーター」\3,990（税込・セール価格）、「ソフトベロアイージーパンツ」\1,990（税込・セール価格）、「パフテックユーティリティジャケット」\9,990（税込）

鮮度高めな着こなしを目指すなら、トレンドカラーであるブラウンのアイテムを盛り込んでみて。チェック柄の裏地がアクセントになったジャケットは、襟付きで大人っぽい雰囲気が漂います。インナーはヘリンボーン柄のセーターで、華やかな顔まわりに。だらしなく見えないよう、セーターはタックインしてメリハリをつけて。ダークブラウンのパンツで濃淡をきかせると、シャレ感も上品さも備わった最旬ルックの完成。

ダークなトーンで統一した洗練コーデ

【ユニクロ】「メリノリブタートルネックセーター」\2,990（税込）、「ワイドプリーツミディスカート」\3,990（税込）、「パフテックショートジャケット」\9,990（税込）

防寒しつつおしゃれ見えも目指すなら、保温性のある中綿入りのジャケットがおすすめ。知的でクールな雰囲気が漂うネイビー色が、カジュアルながらも大人っぽい印象に見せてくれそう。プレッピーなプリーツスカートを投入すれば、きちんと感がグンとアップ。トレンドカラーであるブルーのインナーと靴下で差し色をプラスして、上品にまとめた最旬コーデです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M