ボカロP つるが、ニューアルバム『and,then』を11月29日にリリース。また、同日開催のイベント『THE VOC@LOiD M@STER61』にて販売する。

本作は、同日に公開される短編ノベルゲーム『ai m ai』の“エンド（終幕）”をモチーフに制作された全8曲を収録。“愛と喪失”、“本物と偽物”をめぐる物語世界と呼応しながら、楽曲ひとつひとつが“物語のその先”を描き出すように構成されている。なお同ゲームは、ブラウザ、PC、スマートフォン対応で、無料配布予定だ。

また、アルバムにはつる自身の声をもとに作成したUTAU音声ライブラリ ゐつが使用されており、創作主体と被創作物との境界を曖昧にするような実験的アプローチも展開される。

＜つる コメント＞

『ai m ai』では、ちゃんと物語を終わらせることができたという達成感がいちばん大きいです。自分の中で“これで良い”とスッキリする終幕を作れたことが、今回のプロジェクトの核になりました。

現実では、どんな選択をしてもそのまま生きていかなきゃいけない。間違っていても、選び直せないことの方が多い。でも創作の中では、自分の望むエンドを作ってもいいし、物語をもう一度やり直すこともできます。その自由さに、制作中のわたし自身も救われました。

最終日の選択肢から分岐する6つのエンドは、自分でも腑に落ちる仕上がりになりました。その中で“ゲームである意味”をどう作るかは難しかったです。あくまで私はゲームを作っていて、プレイヤーが続きが気になるような、間延びしないようなシステムを考えるのにかなり時間がかかりました。

物語としてもゲームとしてもちゃんと成立する形になっていたら嬉しいです。

アルバムとゲームを通して、まずは「ゲームをやってみたい」と思ってもらえたら嬉しいです。そしてプレイした人には、あのとき自分が選んだ選択肢を、もう一度そっと思い出してもらえたらと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）