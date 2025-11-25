日本空港ビルデング株式会社と株式会社ビックカメラが共同出資するAir BIC株式会社は、「Air BicCamera 福岡空港国際線ターミナル店」を12月5日（金）にオープン。福岡空港国際線の保安検査場を通過したエリアに位置する。

デジタルカメラや家電製品を中心に、“人気の商品”を幅広く取り揃えるというセレクトショップ。国内外の利用客に向けて多様なニーズに対応するとして、利便性の高い店舗を目指すという。

店舗を出店する場所は、国際線ターミナル3階搭乗待合室の物販ゾーン。こちらも同日にオープンする新商業エリアとしている。

なお、Air BicCameraの店舗はこのほか羽田空港第3ターミナル店、成田空港第2ターミナル店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、アクアシティお台場店、ダイバーシティ東京 プラザ店、中部国際空港 セントレア店、大丸心斎橋店、那覇空港店を展開している。

店舗名

Air BicCamera 福岡空港国際線ターミナル店



オープン日

2025年12月5日（金）



出店場所

福岡空港国際線旅客ターミナルビル3階搭乗待合室内（保安検査場通過後エリア内）



売り場面積

約111㎡



営業時間

7時00分～21時00分



取扱商品

デジタルカメラ、トラベル用品、ステンレスボトル、フルワイヤレスイヤホン、時計、ゲーム、ビューティー家電（シェーバー・ドライヤーなど）ほか

※変更の可能性あり