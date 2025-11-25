»þ´üRX-7¤È¤â±½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ SP¡×¤Î·×²è¤ÏÎ©¤Á¾Ã¤¨¤¿¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¡©¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡×¤Ã¤ÆÁ´Á³¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤±¤É¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª
¢£¥Þ¥Ä¥À¤ÏJMS2025¤Ç¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Þ¥Ä¥À¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»ÔÈÎ²½¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Î®Îï¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ä¥À
¡¡10·îËö¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Ë¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Þ¥Ä¥À¥Ö¡¼¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¡×¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´Ä¹5m¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÊÁ¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢ÈùºÙÁôÎàÍ³Íè¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¤Ç510ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤¹¤ë2¥í¡¼¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿PHEV¤Ç¡¢°ì½¼ÅÅ¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç160km¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤¢¤ï¤»¤ë¤È800km¤Îµ÷Î¥¤òÁö¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Áö¹Ô²áÄø¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥Þ¥Ä¥À¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤ò¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ÎÄó°Æ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯SP¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤¢¤Á¤é¤â¡Ö2¥í¡¼¥¿¡¼¡¦¥í¡¼¥¿¥ê¡¼EV¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿PHEV¤Ç¡¢¾åµ¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯SP¡×¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤â¤º¤Ã¤È¾®ÊÁ¤Ç¡¢¥¬¥ë¥¦¥¤¥ó¥°¥É¥¢¤ò½ü¤±¤Ð¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤Ï¶á¤¤·Á¤Ç»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼¡´ü¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¼¡´üRX-7¤«¤Ê¤É¤È¥¦¥ï¥µ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£ÇöÌÜ¤Î¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¤âÌ¯¤Ë¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÌÓäÆ¼ÒÄ¹¤«¤é¤â¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Ä¥À¤¬¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃµö¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¾ÀÜ¥¿¥¤¥ä¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â»È¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯SP¤Î°Õ¾¢¤òÆüËÜ¤ä²¤½£¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÂ¿¿ô½Ð´ê¡¦ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÈÎ²½¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯Åö»þ¡¢»ÔÈÎ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤¹Å¸¼¨¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¥·¥ç¡¼²ñ¾ì¤Ç¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯SP¤Î³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãæ»³ ²í»á¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ±»á¤â¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥Ä¥À¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï´°Á´¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¼¤Ò³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿REÅëºÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼
¡¡»×¤¨¤Ð¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅëºÜ¤òÁÛÄê¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò¤¶¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡2015Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖRX-VISION¡×¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ä¥À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¤ò¶Å½Ì¤·¡¢À¤³¦°ìÈþ¤·¤¤FR¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÇÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¸Ì¿´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ¤·Á¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤Î¤Õ¤ì¤³¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï4389mm¡ß1925mm¡ß1160mm¤ÈÄã¤¯¥ï¥¤¥É¡£Á´Ä¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤¬¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2700mm¤ÈÄ¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ2¥·¡¼¥¿¡¼¤À¡£¡ÖSKYACTIV-R¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ËÄã¤¯Ä¹¤¤¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤·¤â¤É¤Ã¤Æ¡¢2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤´¤í¤«¤é¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢ÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ°¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Æ°¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¡¢¡ÈÎ®¤ì¡É¤È¤·¤ÆÂ¤·Á¤ä¥é¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤Î¡ÖNagare¡ÊÎ®¤ì¡Ë¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò2006Ç¯¤Î¡ÖÎ®¡Ê¤Ê¤¬¤ì¡Ë¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖÎ°²í¡Ê¤ê¤å¤¦¤¬¡Ë¡×¡¢¡ÖÍÕÉ÷¡Ê¤Ï¤«¤¼¡Ë¡×¡¢¡ÖÂçµ¤¡Ê¤¿¤¤¤¡Ë¡×¡¢¡ÖÉ÷äÝ¡Ê¤Õ¤¦¤é¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ç¤¢¤ë2006Ç¯¤Î¸ø³«¤Î¡ÖÎ®¡×¤Ï¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢Á°ÀÊÃæ±û¤Ë¤Ò¤È¤ê¡¢¸åÀÊ¤Ë3¿Í¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î4¿Í¾è¤ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎºÎÍÑ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡ÖÎ°²í¡Ê¤ê¤å¤¦¤¬¡Ë¡×¡¢¡ÖÍÕÉ÷¡Ê¤Ï¤«¤¼¡Ë¡×¤Ï¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅëºÜ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè4ÃÆ¤Î¡ÖÂçµ¤¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÓµ¤ÎÌ¤ò800Õ¡ß2¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥¢¥ë¥ß¥µ¥¤¥É¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·³«È¯¤ÎÄ¾Ê®¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖRENESIS¡Ê¡Á16X¡Ë¡×¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎNagare¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤ÏÊÌÊª¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¥ê¥ä¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2008Ç¯¥Ç¥È¥í¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖNagare¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡¢¡ÖÉ÷äÝ¡Ê¤Õ¤¦¤é¤¤¡Ë¡×¤â¤¹¤´¤¤¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ç¥£Åª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉ÷äÝ¡×¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÇ÷ÎÏËþÅÀ¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ë¡¦¥Þ¥ó¡¦¥·¥ê¡¼¥º»²Àï¼ÖÎ¾¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë·ÚÎÌ¤Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¡¼¥¹¥Þ¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë100¡ó¡ÊE100¡ËÇ³ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÇ¹â½ÐÎÏ450ÇÏÎÏ¤Î3¥í¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×ÅëºÜ¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤¬Ã»¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÁ°´ó¤ê¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂ¾¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ë¿³¤³°¤ÎÇÞÂÎ¤Î¼èºà¤Ç¥Æ¥¹¥ÈÁö¹ÔÃæ¤Ë²ÐºÒ¤òµ¯¤³¤·Á´¾Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤·¤«¤·¤½¤Î»ö¼Â¤¬5Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£