■ドル円終値の推移

　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比
　１１月２５日　１５６円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．１１）　
　１１月２１日　１５６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．７２）　
　１１月２０日　１５７円４５～４７銭　　　　　　　（△１．９４）　
　１１月１９日　１５５円５１～５３銭　　　　　　　（△０．５２）　
　１１月１８日　１５４円９９～０１銭　　　　　　　（△０．３２）　
　１１月１７日　１５４円６７～６９銭　　　　　　　（　０．００）　
　１１月１４日　１５４円６７～６９銭　　　　　　　（▼０．０４）　
　１１月１３日　１５４円７１～７３銭　　　　　　　（△０．１０）　
　１１月１２日　１５４円６１～６３銭　　　　　　　（△０．４３）　
　１１月１１日　１５４円１８～１９銭　　　　　　　（△０．１４）　
　１１月１０日　１５４円０４～０６銭　　　　　　　（△０．６６）　
　１１月０７日　１５３円３８～４０銭　　　　　　　（▼０．４８）　
　１１月０６日　１５３円８６～８８銭　　　　　　　（△０．３２）　
　１１月０５日　１５３円５４～５６銭　　　　　　　（▼０．０４）　
　１１月０４日　１５３円５８～６０銭　　　　　　　（▼０．７２）　
　１０月３１日　１５４円３０～３２銭　　　　　　　（△０．８７）　
　１０月３０日　１５３円４３～４５銭　　　　　　　（△１．３８）　
　１０月２９日　１５２円０５～０７銭　　　　　　　（▼０．１０）　
　１０月２８日　１５２円１５～１７銭　　　　　　　（▼０．８７）　
　１０月２７日　１５３円０２～０４銭　　　　　　　（△０．２０）　
　１０月２４日　１５２円８２～８４銭　　　　　　　（△０．３３）　
　１０月２３日　１５２円４９～５１銭　　　　　　　（△０．６７）　
　１０月２２日　１５１円８２～８４銭　　　　　　　（△０．６７）　
　１０月２１日　１５１円１５～１７銭　　　　　　　（△０．４１）　
　１０月２０日　１５０円７４～７６銭　　　　　　　（△１．０５）　
　１０月１７日　１４９円６９～７２銭　　　　　　　（▼１．５４）　
　１０月１６日　１５１円２３～２５銭　　　　　　　（▼０．０１）　
　１０月１５日　１５１円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．７２）　
　１０月１４日　１５１円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．８８）
　１０月１０日　１５２円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．２２）
　１０月０９日　１５３円０６～０７銭　　　　　　　（△０．５０）
　１０月０８日　１５２円５６～５８銭　　　　　　　（△１．９４）
　１０月０７日　１５０円６２～６４銭　　　　　　　（△０．６１）
　１０月０６日　１５０円０１～０３銭　　　　　　　（△２．６１）
　１０月０３日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（△０．３３）
　１０月０２日　１４７円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．０４）
　１０月０１日　１４７円１１～１２銭　　　　　　　（▼０．９５）
　０９月３０日　１４８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．５０）
　０９月２９日　１４８円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２７）
　０９月２６日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（△１．０２）