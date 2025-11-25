　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の24万2359枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　242359(　242267)
ソシエテジェネラル証券　　　139168(　139168)
SBI証券　　　　　　　 　　　100542(　 47766)
サスケハナ・ホンコン　　　　 32254(　 32254)
松井証券　　　　　　　　　　 31098(　 31098)
バークレイズ証券　　　　　　 29443(　 28875)
楽天証券　　　　　　　　　　 46737(　 24787)
日産証券　　　　　　　　　　 17738(　 17170)
JPモルガン証券　　　　　　　　9757(　　9757)
三菱UFJeスマート　　　　　　 13609(　　8299)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　5632(　　5632)
マネックス証券　　　　　　　　4957(　　4957)
ゴールドマン証券　　　　　　　4768(　　4686)
モルガンMUFG証券　　　　　　　4565(　　4565)
ビーオブエー証券　　　　　　　4419(　　4419)
野村証券　　　　　　　　　　　2726(　　2584)
UBS証券　　　　　　　 　　　　2524(　　2524)
みずほ証券　　　　　　　　　　2149(　　2149)
広田証券　　　　　　　　　　　2033(　　2033)
山和証券　　　　　　　　　　　1986(　　1986)


◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 11369(　　6119)
ソシエテジェネラル証券　　　　4989(　　4489)
マネックス証券　　　　　　　　 321(　　 321)
楽天証券　　　　　　　　　　　 337(　　 301)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 615(　　 221)
松井証券　　　　　　　　　　　 146(　　 146)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 175(　　 103)
フィリップ証券　　　　　　　　　85(　　　85)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　43(　　　43)
JPモルガン証券　　　　　　　　4288(　　　38)
バークレイズ証券　　　　　　　　48(　　　33)
日産証券　　　　　　　　　　　　36(　　　21)
インタラクティブ証券　　　　　　17(　　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　　 7)
SMBC日興証券　　　　　　　　　2000(　　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1500(　　　 0)
シティグループ証券　　　　　　1000(　　　 0)


◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　　42)
ソシエテジェネラル証券　　　　　30(　　　30)
フィリップ証券　　　　　　　　　20(　　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　10(　　　10)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 8(　　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 8(　　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース