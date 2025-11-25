「日経225ミニ」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限24万2359枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の24万2359枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 242359( 242267)
ソシエテジェネラル証券 139168( 139168)
SBI証券 100542( 47766)
サスケハナ・ホンコン 32254( 32254)
松井証券 31098( 31098)
バークレイズ証券 29443( 28875)
楽天証券 46737( 24787)
日産証券 17738( 17170)
JPモルガン証券 9757( 9757)
三菱UFJeスマート 13609( 8299)
BNPパリバ証券 5632( 5632)
マネックス証券 4957( 4957)
ゴールドマン証券 4768( 4686)
モルガンMUFG証券 4565( 4565)
ビーオブエー証券 4419( 4419)
野村証券 2726( 2584)
UBS証券 2524( 2524)
みずほ証券 2149( 2149)
広田証券 2033( 2033)
山和証券 1986( 1986)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11369( 6119)
ソシエテジェネラル証券 4989( 4489)
マネックス証券 321( 321)
楽天証券 337( 301)
SBI証券 615( 221)
松井証券 146( 146)
三菱UFJeスマート 175( 103)
フィリップ証券 85( 85)
ドイツ証券 43( 43)
JPモルガン証券 4288( 38)
バークレイズ証券 48( 33)
日産証券 36( 21)
インタラクティブ証券 17( 17)
BNPパリバ証券 7( 7)
SMBC日興証券 2000( 0)
UBS証券 1500( 0)
シティグループ証券 1000( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
フィリップ証券 20( 20)
SBI証券 20( 16)
三菱UFJeスマート 10( 10)
JPモルガン証券 8( 8)
マネックス証券 8( 8)
楽天証券 8( 2)
日産証券 1( 0)
バークレイズ証券 1( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース