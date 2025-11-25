¼õÆ°µÊ±ì¤ÇÀìÌç°Ñ½é²ñ¹ç¡¡¸üÏ«¾Ê¡¢µ¬À©¶¯²½¤Ê¤ÉµÄÏÀ
¡¡¼õÆ°µÊ±ìÂÐºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤¬25Æü¡¢½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£2020Ç¯¤Ë²þÀµ·ò¹¯Áý¿ÊË¡¤¬Á´ÌÌ»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢°û¿©Å¹¤ä¿¦¾ì¤Ê¤ÉÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë»ÜÀß¤¬¸¶Â§¶Ø±ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ð²áÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾®µ¬ÌÏ°û¿©Å¹¤Ç¤ÏÅ¹Æâ¤ÇµÊ±ì²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë±¿ÍÑ¤ä¡¢»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤è¤ê¤âµ¬À©¤¬´Ë¤¤²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢µ¬À©¶¯²½¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢½Ð»ñ¶â¤¬5ÀéËü±ß°Ê²¼¤ÇµÒÀÊÌÌÀÑ100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¤Î´ûÂ¸¤Î¾®µ¬ÌÏ°û¿©Å¹¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¡ÖµÊ±ì²Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÉ¸¼±¤ò·Ç¼¨¤¹¤ì¤ÐµÊ±ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£