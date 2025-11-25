「TOPIX先物」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限3万918枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万918枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 30918( 30918)
ソシエテジェネラル証券 16506( 16506)
バークレイズ証券 5442( 5442)
ゴールドマン証券 4595( 4427)
ビーオブエー証券 3313( 3313)
JPモルガン証券 3003( 3003)
サスケハナ・ホンコン 1914( 1914)
モルガンMUFG証券 1396( 1396)
ドイツ証券 675( 675)
BNPパリバ証券 605( 605)
UBS証券 588( 582)
日産証券 453( 453)
シティグループ証券 423( 423)
HSBC証券 357( 357)
SBI証券 353( 335)
インタラクティブ証券 135( 135)
野村証券 80( 80)
松井証券 64( 64)
三菱UFJeスマート 71( 59)
山和証券 46( 46)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
日産証券 25( 25)
フィリップ証券 3( 3)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース