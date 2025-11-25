3団体統一王者のジェシー・ロドリゲスが英メディアに語る

ボクシングの世界スーパーフライ級3団体統一王者のジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）が、英メディアでパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）と世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）について触れた。

「バム」の愛称で知られるロドリゲスは22日（日本時間23日）、サウジアラビア・リヤドで行われた同級3団体王座統一戦でフェルナンド・マルティネスに10回KO勝ち。3団体統一王者となり、戦績を23戦全勝（16KO）とした。

23日（同24日）には英ボクシング専門メディア「ザ・ストンピング・グラウンド」の公式YouTubeチャンネルに登場。自身のPFPについて言及した。インタビュアーが「あなたはとても謙虚な人物ですが、PFPで自分を何位に位置付けるか」と質問。ロドリゲスは「うーん、4位かな」と回答した。

続けてロドリゲスは上位3人について、「クロフォードがまだ1位で、ウシクとイノウエ。そして僕だ」と明言。テレンス・クロフォード（米国）、オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）、そして井上に次ぐ順位だと自己評価した。

今後の展望については「この階級にはあと1本のベルトが残っている。だからそこを狙って、数少ない4団体統一王者になりたい」と宣言。「来月のIBF戦の結果を見て、来年中にその勝者と戦いたい」と、スーパーフライ級での完全制覇を最優先ターゲットに据えている。

一方で、将来の話も。2階級上にいる井上との対戦の可能性を問われると「どうなるかな。たぶんね」と答えるにとどめた。

世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」は25日までにPFPを更新。ロドリゲスは4位に浮上し、3位の井上に迫るランクアップを果たした。



