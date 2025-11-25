　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万9801枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 29801(　 29772)
ソシエテジェネラル証券　　　　8116(　　8074)
SBI証券　　　　　　　 　　　　5386(　　3204)
バークレイズ証券　　　　　　　3048(　　2984)
松井証券　　　　　　　　　　　2474(　　2474)
サスケハナ・ホンコン　　　　　2283(　　2283)
ゴールドマン証券　　　　　　　2101(　　2090)
楽天証券　　　　　　　　　　　2634(　　1326)
日産証券　　　　　　　　　　　1115(　　1115)
JPモルガン証券　　　　　　　　 963(　　 963)
シティグループ証券　　　　　　 922(　　 888)
ビーオブエー証券　　　　　　　 781(　　 781)
フィリップ証券　　　　　　　　 669(　　 669)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 914(　　 612)
マネックス証券　　　　　　　　 534(　　 534)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 569(　　 452)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 338(　　 338)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 267(　　 267)
インタラクティブ証券　　　　　 245(　　 245)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 213(　　 199)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　60(　　　 0)
野村証券　　　　　　　　　　　　54(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　　15(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 238(　　 238)
ソシエテジェネラル証券　　　　 188(　　 188)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 207(　　 155)
松井証券　　　　　　　　　　　　87(　　　87)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　73(　　　69)
日産証券　　　　　　　　　　　　54(　　　54)
楽天証券　　　　　　　　　　　　72(　　　50)
バークレイズ証券　　　　　　　　25(　　　25)
JPモルガン証券　　　　　　　　　22(　　　22)
マネックス証券　　　　　　　　　16(　　　16)
フィリップ証券　　　　　　　　　12(　　　12)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　11(　　　11)
インタラクティブ証券　　　　　　11(　　　11)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース