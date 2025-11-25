「日経225先物」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万9801枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万9801枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 29801( 29772)
ソシエテジェネラル証券 8116( 8074)
SBI証券 5386( 3204)
バークレイズ証券 3048( 2984)
松井証券 2474( 2474)
サスケハナ・ホンコン 2283( 2283)
ゴールドマン証券 2101( 2090)
楽天証券 2634( 1326)
日産証券 1115( 1115)
JPモルガン証券 963( 963)
シティグループ証券 922( 888)
ビーオブエー証券 781( 781)
フィリップ証券 669( 669)
三菱UFJeスマート 914( 612)
マネックス証券 534( 534)
BNPパリバ証券 569( 452)
モルガンMUFG証券 338( 338)
UBS証券 267( 267)
インタラクティブ証券 245( 245)
ドイツ証券 213( 199)
SMBC日興証券 60( 0)
野村証券 54( 0)
大和証券 15( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 238( 238)
ソシエテジェネラル証券 188( 188)
SBI証券 207( 155)
松井証券 87( 87)
三菱UFJeスマート 73( 69)
日産証券 54( 54)
楽天証券 72( 50)
バークレイズ証券 25( 25)
JPモルガン証券 22( 22)
マネックス証券 16( 16)
フィリップ証券 12( 12)
ドイツ証券 11( 11)
インタラクティブ証券 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース