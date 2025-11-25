　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万514枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 20514(　 18677)
ソシエテジェネラル証券　　　　8758(　　8166)
サスケハナ・ホンコン　　　　　3120(　　3120)
JPモルガン証券　　　　　　　　3462(　　2393)
バークレイズ証券　　　　　　　2413(　　1949)
SBI証券　　　　　　　 　　　　2941(　　1709)
日産証券　　　　　　　　　　　1482(　　1442)
松井証券　　　　　　　　　　　1228(　　1228)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2301(　　1206)
みずほ証券　　　　　　　　　　1065(　　 894)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 786(　　 586)
ゴールドマン証券　　　　　　　1279(　　 562)
楽天証券　　　　　　　　　　　 900(　　 508)
野村証券　　　　　　　　　　　 989(　　 461)
ビーオブエー証券　　　　　　　 497(　　 384)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 764(　　 377)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 338(　　 338)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 389(　　 333)
インタラクティブ証券　　　　　 328(　　 328)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 608(　　 309)
大和証券　　　　　　　　　　　 693(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 590(　　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 522(　　　 0)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 208(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 195(　　 195)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 141(　　　91)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　73(　　　73)
松井証券　　　　　　　　　　　　51(　　　51)
日産証券　　　　　　　　　　　　27(　　　26)
楽天証券　　　　　　　　　　　　37(　　　25)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　22(　　　20)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 5(　　　 5)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　　 4)
バークレイズ証券　　　　　　　　 4(　　　 3)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース