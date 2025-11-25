「日経225先物」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万514枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万514枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20514( 18677)
ソシエテジェネラル証券 8758( 8166)
サスケハナ・ホンコン 3120( 3120)
JPモルガン証券 3462( 2393)
バークレイズ証券 2413( 1949)
SBI証券 2941( 1709)
日産証券 1482( 1442)
松井証券 1228( 1228)
モルガンMUFG証券 2301( 1206)
みずほ証券 1065( 894)
BNPパリバ証券 786( 586)
ゴールドマン証券 1279( 562)
楽天証券 900( 508)
野村証券 989( 461)
ビーオブエー証券 497( 384)
三菱UFJ証券 764( 377)
ドイツ証券 338( 338)
三菱UFJeスマート 389( 333)
インタラクティブ証券 328( 328)
UBS証券 608( 309)
大和証券 693( 0)
SMBC日興証券 590( 0)
シティグループ証券 522( 0)
HSBC証券 208( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 195( 195)
SBI証券 141( 91)
ABNクリアリン証券 73( 73)
松井証券 51( 51)
日産証券 27( 26)
楽天証券 37( 25)
三菱UFJeスマート 22( 20)
JPモルガン証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
バークレイズ証券 4( 3)
光世証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース