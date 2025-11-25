無印良品、年末年始に限定食品 「紅白カットバウム」や干支デザインのお菓子…全22アイテム【一覧】
無印良品（良品計画）は、年末年始の季節限定食品、全22種類を、あす26日より販売する。
【画像多数】無印良品の年末年始限定食品 そば、干支デザインのお菓子など
新商品は、「出雲そば」「炊き込みごはんの素 瀬戸内海産牡蠣とごぼうのごはん」をはじめ、「ぜんざい」「いちごとミルクの紅白カットバウム」、干支デザインのお菓子など。
再発商品は、「すゑひろがりカレー」や「福飴」「紅白まんじゅう」など。2026年の干支「馬」デザインのパッケージ商品も充実する。
■商品ラインナップ
・新商品
出雲そば
炊き込みごはんの素 瀬戸内海産牡蠣とごぼうのごはん
北海道小豆ともち麦のぜんざい
ぜんざい（つぶあん）
もちきびぜんざい（こしあん）
いちごとミルクの紅白カットバウム
世界のお菓子 ブールドネージュ（干支デザイン）
世界のお菓子 いちごのブールドネージュ（干支デザイン）
チョコようかん（干支デザイン）
黒豆茶（干支デザイン）
抹茶入り緑茶（干支デザイン）
・再発商品
すゑひろがりカレー
紅白まる餅
福飴
紅白まんじゅう
紅白ひとくち大福
国産 まるごとおつまみするめ
無選別 皮付き鮭とば
梅こぶ茶
オリジナルブレンドコーヒー ライトテイスト ドリップ（個装販売）干支デザイン
オリジナルブレンドコーヒー ミディアムテイスト ドリップ（個装販売）干支デザイン
オリジナルブレンドコーヒー ダークテイスト ドリップ（個装販売）干支デザイン
