ÆþÌî¼«Í³¡¢¡Ø¤Ü¤¯¥×¥ê¡ÙÂè3ÃÆ¤ËÀ¼¤Î½Ð±é·èÄê¡ª¡¡¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ÆÃÅµ¡õ¥°¥Ã¥º¤â¸ø³«
¡¡ÉñÂæ¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤Ü¤¯¥×¥ê¡ËÂè3ÃÆ¸ø±é¡ÖThe Stage3¡×¤Ë¡¢À¼Í¥¤ÎÆþÌî¼«Í³¤¬À¼¤Î½Ð±é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ÆÃÅµ¤ä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¤Ï¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢½é¤ÎÉñÂæºîÉÊ¡£ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡È¸÷¤Î¥ê¥º¥à¡É¤Ç¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÌò¤È¤·¤ÆÀ¼Í¥¡¦ÆþÌî¼«Í³¤¬À¼¤Î½Ð±é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¤ÏÉñÂæËÜÊÔ¤ò´Ñ¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ·à¾ì¤Ç2²ó°Ê¾å´Ñ·à¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÁ´9¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤ªÅÏ¤·¡Ë¢¨¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ÆÃÅµ¤Ï¡¢ÀÊ¼ï¡¦¹ØÆþÊýË¡¤òÌä¤ï¤ºÁ´¤Æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥×¥í¥Þ¥¤¥É¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤â°ìµó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage3¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Å·²¦½§ ¶ä²Ï·à¾ì¤Ë¤Æ12·î5¡Á14Æü¡¢Âçºå¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå TT¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ12·î19¡Á21Æü¾å±é¡£
