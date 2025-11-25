Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

完全ワイヤレスイヤホンやスピーカーなどの販売でおなじみのJBLも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

フラッグシップイヤホン「JBL TOUR PRO 3」がついにセール対象化。値引き率も高い！

高級イヤホンを探している人に強くオススメしたいのが、ハイブリッドノイズキャンセリング対応の完全ワイヤレスモデル「JBL TOUR PRO 3」。同社の最新世代フラッグシップ機種ですが、なんと39％オフの25,980円（税込）で販売中です。

JBL初のバランスドアーマチュアドライバー、および10mm ダイナミックドライバーを組み合わせたデュアルドライバーを搭載。リアルタイム補正機能付きのハイブリッド式ノイズキャンセリングは従来機種からさらに強化されており、着用者ごとの耳の形状にあわせた適応が可能となっています。また、初めてフォームイヤーチップを採用しており、密閉性の高さも特徴です。

再生時間はイヤホンのみの使用で約11時間（ノイズキャンセリング使用時は8時間）、バッテリーケースの併用で約44時間（ノイズキャンセリング使用時は32時間）と、こちらも前世代から強化されています。充電ケースには特徴的な液晶ディスプレイを内蔵しており、EQの適用などの各種操作が可能です。

JBL TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン bluetooth/ハイブリッドノイズキャンセリング/ハイレゾワイヤレスLDAC/デュアルドライバー/マルチポイント/防塵・防水/ワイヤレス充電対応/スマートタッチディスプレイ搭載/ブラック / JBLTOURPRO3BLK JBL \25,980 （2025/11/25 17:32時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

同社の前世代機種「JBL TOUR PRO 2」も非常にお買い得となっていますが、やっぱり新しいほうがいい……という人はこちらが狙い目。この機会に高級ワイヤレスイヤホンを入手したいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

