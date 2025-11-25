「貸した娘の服を返してよ！」結局着られないままサイズアウト → ママ友から『図々しい要求』が！

筆者の友人A子さんの体験談です。A子さんは幼い頃からオシャレが大好きで、娘が出来たことで親子コーデも楽しめるようになりました。幼稚園で仲良しのB親子はシンプルな服装ですが、スッキリとまとまっていて素敵でした。ある日、B娘が「A娘ちゃんみたいな、フリフリのスカートが着たい！」と言い出したことをきっかけにA子さんは娘の洋服を貸してあげることにしたのですが……

貸しただけなのに……そのままサイズアウト

Bママの非常識さには、さすがに呆れてしまいますね。借りたものを返さないどころか、「もう着れないんだから、もらってもいい？」なんて言葉が出てくるあたり、感謝の気持ちがまるで欠けています。卒園したら学区が違うためもう会うことはないので、A子さんは表面上の付き合いだけで終わらせようと思っているようです。二度と服は貸さない！ と決意しているそうですよ。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。