高市早苗首相が11月7日の国会答弁で台湾有事と存立危機事態に言及して以降、日中関係が激しく燃えている。中国は答弁の撤回を求め、日本産水産物の輸入規制緩和措置を事実上中断した。中国人観光客や留学生の訪日自粛を呼びかけ、中央や地方レベルでの日中交流もストップ。

【画像】中国のSNSで広まった動画。金井正彰・外務省アジア大洋州局長が手をポケットに突っ込んだ劉勁松・中国外務省アジア局長に頭を下げたように見える

過去、中国との外交に携わった日米韓の元外交官たちに今の状況について聞いてみた。



高市早苗首相 ©時事通信社

「我々はここまで怒っているんだ」と国内に見せつけている

ここまでメディアやSNSで散々流れているのが、外務省の金井正彰アジア大洋州局長と中国の劉勁松・外交部アジア局長が18日に協議したときの映像と写真だ。中国国営中央テレビは、劉氏が両手をポケットに入れたまま話す映像を流した。現役時代、対中外交に携わった韓国の元外交官A氏は「中国の国内向けの世論戦。我々はここまで怒っているんだと、中国国内に見せつけている」と語る。

A氏によると、両手をポケットに突っ込んだ姿はもちろん外交儀礼に外れる行為だが、それ以外にも注意すべきポイントがいくつもあるという。

まず、劉氏の人民服姿だ。A氏は「人民服は中国共産党員でなければ着用できない。中国人民の気持ちを一つにして伝えるときに着用する」と説明する。劉氏の左胸に光っていたのは中国共産党の党員バッジだ。もちろん、普段はバッジをつけることはない。1998年11月、国賓として来日した江沢民国家主席が黒い人民服姿で宮中晩さん会に現れ、「痛ましい歴史の教訓を永遠にくみ取らなければならない」と主張したこともある。

中国外交部の次元で収められる問題ではないことを示唆

また、劉氏と金井氏の後ろには大勢の人がいた。中国は通常、外交部1階の応接室で他国の外交官を相手にする。問題が深刻になればなるほど、陪席者の数が増える。A氏は「おそらく、党宣伝扇動部や党対外連絡部などの要員がいたはずだ。場合によっては公安機関の人間もいたかもしれない」と語る。劉氏はもちろん、自分の本音は語れない。「個人の信条など語れば、自分の身が危うくなる」（A氏）からだ。

日本の外務省関係者によれば、日中協議は4時間ほど続いた。最初の3時間は日本産水産物の輸出入問題で、残る1時間で存立危機事態発言以降の日中関係について語り合った。当然、お互いの主張は平行線だった。この関係者によれば、劉氏は直接的な表現ではなかったが、もはや中国外交部の次元で収められる問題ではないことを示唆していたという。

A氏は「それでも、中国側が本音を示す時もある」と語る。中国側は本音を語りたいとき、応接室から車寄せに向かう際、廊下を歩きながら2人きりで本音をささやくのだという。もちろん、大勢の目が光っているから、今回はそれもできない。

中国の怒りが沸騰…「核心的利益」とは

では、なぜ、そこまで中国の怒りが沸騰したのだろう。中国は台湾問題を「核心的利益の核心」と位置付ける。A氏によれば、中国は外交協議の際、「核心的利益」を三つないし四つ挙げる。三つ挙げる場合は、台湾、チベット、新疆ウイグルを、四つ挙げる場合は前出の三つに法輪功を加えるという。なかでも台湾は、日清戦争（1894〜95年）で日本に割譲を余儀なくされるなど、「帝国主義の犠牲の象徴として必ず統一しなければいけない場所」（A氏）と考えられている。

また、ナショナリズムも大きく作用している。中国に3度にわたって勤務した日本の外務省元幹部B氏は数年前、中国の知人から「ようやく我が国の親日派の数が、日本の人口くらいになった」と聞かされた。B氏は「中国で日本が好きな人は1割くらいにしかならない。まだまだ外国を訪れたことがない人も多い。中国共産党や外交部も日本に対して怒ってみせなければ、たちまちSNSで売国奴呼ばわりされかねない」と語る。

「損得の問題ではない」考えつく限りの激烈な対応に

やはり、中国勤務の経験がある米国務省元幹部のC氏は「中国は外交政策をとる際、三つの要素を検討する」と語る。それは、「中国の国内世論が反発するのか」「中国の国際的イメージを損なうのか」「核心的利益に該当するのか」の三つだという。今回は、三つの要素すべてに該当するため、中国は考えつく限りの激烈な対応に出るのは間違いないという。

B氏も「これは損得の問題ではない。観光客の出国制限や水産物の輸入制限で、日本にどのくらいの経済的な損害を与えられるかという問題ではなく、思いつく限りの怒りを最大限に表現することに集中するだろう」と指摘する。「中国世論もあるから、1か月や2か月で解決する問題ではない」（B氏）という。唯一、中国国内での反日デモについては、習近平政権に対するデモに変化する危険があるため、中国当局も扇動する真似はできないとの見方が専門家から出ている。

日中それぞれ国内で納得される“曖昧な解決”とは

日本では、中国の振る舞いに対する怒りの声も上がっている。B氏は「その気持ちはよくわかるし、首相答弁を撤回する必要もない」と語る一方、「中国をなめてはいけない」と語る。B氏によれば、米国が台湾独立を支持した瞬間、中国は米国との断交の道を選ぶ可能性が高いという。B氏は「日中が武力衝突の事態に至れば、中国は必ず核で恫喝してくる。日本の世論がそれでも団結を維持できるだろうか」と語る。

そのうえで、B氏は「事ここに至った以上、外交で解決するしかない」と話す。それは、中国が国内に向けて「日本は高市首相答弁を撤回した」と説明でき、日本も国内に向けて「答弁を撤回していない」と説明できる曖昧な線で着地させることだという。もちろん、曖昧な解決を許してくれる程度に、世論が冷めたり、飽きたりしてくれる必要がある。あと数か月は緊張した状況管理が強いられる日々が続きそうだ。

（牧野 愛博）