◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２５日、東京競馬場

これが欧州最強馬のポテンシャルか。カランダガン（セン４歳、仏Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、帯同馬と共にダートコースでダクから早めのキャンターを実施。４６０キロ程度の中型馬だが、四肢はチーターのように大きく躍動していた。ロベル助手の「非常に状態がいい」という言葉もうなずける。筋肉の上質な柔らかみはほれぼれするほどだ。

今年６月のサンクルー大賞から、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳとＧ１を３連勝。そのどれもが完勝で、倒してきた相手もレベルスロマンス、オンブズマン、ドラクロワといったトップホースたちなのだから、押しも押されもせぬナンバーワンだ。その強みを、２歳から調教にまたがっている同助手は「末脚の加速力と、非常に乗りやすいところ」と分析。充実のシーズンを「３歳のときは気むずかしさもあったが、４歳になりフィジカル面が美しくなり、メンタル面でも集中力が出てきた」と納得の表情で振り返った。

ただ、ジャパンＣは欧州馬にとっては高い壁だ。勝利は０５年のアルカセットまでさかのぼり、馬券内も０６年のウィジャボード（３着）が最後。カランダガンと同じ同年の欧州年度代表馬も過去３度出走したが、全て敗れている（９２年ユーザーフレンドリー６着、９６年エリシオ３着、ウィジャボード）。「日本の馬のレベルはここ１５年で格段にあがっているし、輸送もある。難しいのは確か」と同助手も前置きしながら「芝は合っていると思う」と課題の馬場適性には自信をのぞかせた。

３月のドバイ・シーマクラシックではダノンデサイルの２着に敗れているが「当時は休み明けで１００％ではなかった。今回は前走と同じ１００％の状態。ダノンデサイルも素晴らしい馬だけど、リベンジの準備はできている」と闘志を燃やし「カランダガンのことはよく分かっているから」と力を込めた。最強の走りで王者の実力を証明する。（角田 晨）

田中博調教師が見学

○…カランダガンの調教を田中博調教師（３９）＝美浦＝も見学。「せっかくの欧州最強馬なので、ここ３日間見させていただきました。とても軽くていい馬ですね」と動きにほれぼれ。「これだけの馬が来ることに価値があると思います」と、騎手時代からフランスに縁が深く、今年はアロヒアリイで凱旋門賞に参戦したトレーナーも感激を口にした。