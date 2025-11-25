ミッキー＆ミニーにきらめく夜空や星モチーフをプラス！キャンドゥ ディズニー「ウィンターホリデーシリーズ」
キャンドゥから、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が描かれたキャンドゥオリジナルの「ウィンターホリデーシリーズ」が登場。
イルミネーションをイメージしたネイビーとシルバーの組み合わせが華やかなリボンつきギフトバッグなど、全21種類がラインナップされます☆
キャンドゥ ディズニー「ウィンターホリデーシリーズ」
発売日：2025年11月27日（木）より順次
販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)、Can★Doネットショップ
キャンドゥが展開するディズニーコレクションシリーズに、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」が描かれ「ウィンターホリデーシリーズ」が登場。
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」にきらめく夜空や星モチーフをプラスしたデザインが、これからのクリスマスや年末年始に向けたワクワク感を演出しています。
簡単にかわいくアレンジできるリボンつきギフトバッグやチャック付きのジッパーバッグ、シークレットデザイン入りブラインドのプチ巾着はギフトにおすすめ。
ほかにも箔押しが上品なペーパープレートやオードブルに挿してもかわいいランチピックなど全21種がラインナップされます☆
ギフトバッグS／ギフトバッグM
サイズ・価格：Sサイズ 220円（税込）／Mサイズ 330円（税込）
クリスマスギフトのラッピングにもおすすめなギフトバッグ。
「ミッキーマウス」と「ミッキーマウス」のお顔をパターン化したSサイズと、星々を背景にしたMサイズから選べます。
ジッパーバッグS 4P/M 3P／ハンドルバッグS 4P/M 3P
価格：各110円（税込）
小物やお菓子、雑貨などを入れるのにちょうど良いジッパーバッグとハンドルバッグ。
「ミッキーマウス」と「ミッキーマウス」の様々なポーズと仕草が楽しめます。
ブラインドプチ巾着
価格：220円（税込）
バッグの中で迷子になりがちな小物類をまとめておくのに便利なプチ巾着。
ブラインド仕様なので、どのデザインが出てくるかは開封するまでのお楽しみです。
巾着セット
価格：330円（税込）
メリハリのあるカラーが映える巾着セットもラインナップ。
巾着と結び紐で異なるカラーが使用されているのもポイントです。
ペーパーボウル 4P／ペーパープレート大 3P／ペーパープレート 5P
価格：各110円（税込）
クリスマスや年末年始のパーティーなどで活躍してくれるペーパーボウルやペーパープレート。
中央に箔押しされた「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートが素敵です☆
ペーパーナプキン／ランチピック12P
価格：各110円（税込）
パーティー気分を盛り上げてくれるペーパーナプキンとランチピック。
お料理をフォトジェニックに演出してくれる、かわいいディズニーグッズです。
ディズニーデザインでステキなひと時が過ごせる、冬のパーティシーンに華を添える雑貨が盛りだくさん。
キャンドゥにて2025年11月27日より順次販売が開始される「ウィンターホリデーシリーズ」の紹介でした☆
