西武は25日、DeNAから海外FA権を行使した桑原将志外野手（32）と契約合意した。広池浩司球団本部長が明かした。広池本部長は「合意に至ったのでご報告させていただきます」と明かし、「本当にうれしく思っている。来年強くなるための選手だと思っています」とコメントした。

4年契約の最終年を終えた桑原は「自分の野球人生を後悔なく過ごしたい」との思いから、申請期限だった11日までに“駆け込み”で海外FA権を行使していた。

「ハマのガッツマン」の電撃移籍決定でネットも驚きの声が相次いだが、野球ファンがすぐに頭に思い浮かんだのが「きつねダンス」のようだ。

24年の交流戦で、日本ハム戦に出場した桑原は、試合前に三塁ベンチで「きつねダンス」を披露。横で大和が大爆笑する中、変顔も交えて独自のきつねダンスを踊り、CS放送「GAORA」の中継で話題になった。

ネットで改めて爆笑動画を掲載するファンも多く「桑原きつねダンスしょっちゅう踊れるやん！」「桑原さんってあのきつねダンスの桑原さんだよね、、？」「エスコン戦のときは毎回きつねダンスしてほしい」「桑原西武行ったからきつねダンスし放題やん」「あのきつねダンスを踊る機会が激増するってことだね(笑)」など、コメントが続々と集まっていた。