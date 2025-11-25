モデルの畑野ひろ子（50）が25日、自身のインスタグラムを更新。サプライズとなった50歳の誕生日パーティーでの人気女優らとの豪華ショットを投稿した。

今月23日に50歳の誕生日を迎えた畑野。「50歳の誕生日当日、家族で食事のつもりでお店に入ったら、大好きなみんなが迎えてくれました」とサプライズパーティーでお祝いしてもらったことを告白。「びっくりしすぎて思考回路が追いつかなかった 乾杯の挨拶を、えみちゃんにしてもらう贅沢すぎるスタート」とモデルの鈴木えみが乾杯のあいさつだったことを明かした。

「J J時代からの仲間、親戚のような家族ぐるみのお付き合いのキャンプチーム、そして鈴木家でお世話になってる幅広いジャンルの方々、両親、はじめ鈴木家ファミリー、畑野家ファミリー、マネージャー、WGチーム、こんなに私を支えてくれてる沢山の人達に囲まれて誕生日当日を過ごせるなんて想像もしていませんでした」とつづり、鈴木や、女優の榮倉奈々、モデルの高垣麗子、田波涼子ら豪華な面々との写真をアップ。「サプライズのビデオメッセージでは、20代1番長く時間を共にした当時のマネージャーのアッコ、そして、な、なんと！！@norika.fujiwara.official の姉さんからお祝いのコメントまで舞台の稽古で忙しい中、本当にありがとうございます」と女優の藤原紀香かのお祝いメッセージも寄せられたことも明かした。

「45過ぎたあたりから、50歳という節目を意識してきました。新しい事へのチャレンジも、自分の身体を整える事も、プレッシャーもあったけど、大好きな人達の笑顔で一気に心が緩みました 素敵な先輩達もいっぱいなので、これからの50代が益々ワクワク楽しみです」と畑野。「実は６月くらいからこのパーティーの構想を練ってくれてたらしい主人と、会場やいろいろな準備をしてくれた @tomochikakomoriya 、 @mieko_kobayashi 忙しい中、本当に本当にありがとう マネージャーの波も、いつもありがとう」とつづった。

「これからも自分らしく楽しんで行きます 人の繋がりって素晴らしい 感謝でいっぱいです インスタを見てくださってる皆さん、いつもありがとうございます これからもどうぞよろしくお願いします」と記した。

畑野は2008年に元サッカー日本代表の鈴木啓太氏と結婚。同年に第1子長女、13年12月に第2子次女を出産している。