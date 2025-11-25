10月16日午前、東京都港区赤坂の雑居ビルで40代の女性が刃物で刺され重傷を負う事件が発生した。被害者は当日、このビルの地下1階にあるライブハウスで行われる予定のライブに出演するはずだったが、開場の数分前に突如、襲われた。

【画像】「意図不明の”バツ印”」赤坂のライブハウスに掲示されたポスターに容疑者がつけたスプレー痕

事件発生から6日後の未明、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは陸上自衛隊員の大津陽一郎容疑者（43）。男は2時間以上も女性を待ち伏せし、犯行時には手袋をはめ、靴をカバーで覆うなどしていた。大手紙の社会部記者が話す。

「大津容疑者は16日朝6時半から正午にかけて、赤坂と勤務先でもある練馬区の駐屯地を自転車で往復したとみられている。23日、捜査関係者への取材で、犯行前後に複数回、服を着替えていたことも新たにわかりました。

容疑者は駐屯地近くの自宅を出たあと、まず駐屯地に寄り、青っぽい上着を羽織って練馬区から赤坂に向けて出発。女性を襲う前に黒の上着に着替えている。さらに逃走途中と、駐屯地に戻って家に戻る間にも1回ずつ服装を変えたということです」

警察の取り調べに対し、「赤坂に行っていない」と供述したという大津容疑者。被害女性とは知人であることを認めたものの、犯行については否認している。

しかしもっぱら関心を集めているのは、男が妻子もちでありながら、被害女性と"男女の関係"だったとみられていることだ。

「警視庁のその後の調べで、容疑者の自宅から被害女性と男が2人でうつる写真が押収された。写真は数年前、飲食店の中で撮影されたもののようです。

男は『9年ほど前に女性と知り合った。ことし6月に関係の解消を告げられたが円満破局だった』と主張しているが、当局は両者になんらかのトラブルがあったとみています」（同前）

男は朝霞駐屯地所属の2等陸曹。2000年3月に陸自に入隊し、その後に結婚した女性との間に子どもをもうけている。6年前に自身の名義で一軒家を購入し、この家で家族と暮らしていた。

報じられている事件の背景とは裏腹に、近所では家庭円満な印象をもたれていたようだ。近隣に住む70代の女性が言う。

家族思いの"いいお父さん"

「いたって普通のお父さん。挨拶も返してくれますし。子どもを連れて歩いているのも、たまに見かけることがありました。

お子さんと、しょっちゅう家の前で遊んでいますよ。縄跳びとか、夏はプールを外に出したりして。ご本人は忙しいのか、あまり見かけることはなかったけど、いい家族だと思っていました」

大津容疑者の親族も口を揃える。

「真面目でいい人だった。だから、事件のことを聞いて、『はっ？』と思いました。仕事の都合で、2〜3日とか帰ってこないときもあるにはありましたが、家族思いの人です。奥さんともうまくいっていたはずなのに」

11月23日、容疑者は殺人未遂容疑で東京地検に身柄を送られた。送検前には「女性とは付き合っていて別れたが、トラブルは一切ない」と供述したようだ。いわゆる"不倫関係"だったことは本人の供述からも間違いなさそうだが、犯行の経緯はわからないままだ。

赤坂のライブハウスの関係者にもあらためて取材をしたが、こう首をかしげるばかりだった。

「（被害者は）コロナ明け以降は毎年、出演されている方でした。最近は年1回の頻度でしたが、定期的にライブをされていて。『犯人は客だったんじゃないか』という問い合わせをいくつももらうんですが……さっぱり見当がつかないんです。うちには来ていない人かもしれない」

男女関係の"もつれ"がもたらした犯行だったのか、はたまた──。真相究明は続く。