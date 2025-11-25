¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢¤Ê¤¼¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÌö¿Ê¤·¤¿¡©¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬»ä¸«¤òÅ¸³«¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖAbema¡¡Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Á´Á³Á°¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¤¢¤Îº¢¤ËÂÐÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö°ì¤Ä¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¹â°µ·ÐºÑ¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤È¤ÏµîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤«¤é¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áªµó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Í¿ÅÞ¤âÌîÅÞ¤â¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ÎÀ¯ºö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄã½êÆÀ¼Ô¸þ¤±¤ÎÀ¯ºö¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤ËÆÃ²½¤·¤è¤¦¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£