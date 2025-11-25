倖田來未さんがインスタグラムを更新。デニムジャケットとデニムパンツを組み合わせたスタイルで駅構内を歩く姿を公開しました。



【写真を見る】【倖田來未】 「デニムオンデニムコーデ！」 全身デニムで駅構内をスタイリッシュに移動



倖田さんは「デニムオンデニムコーデ！」と綴り、淡い水色のデニム素材で統一したファッションで歩く画像を披露しています。公開された写真で倖田さんは、淡い水色のデニムジャケットに同色のデニムパンツを合わせ、黒いサングラスをかけた姿を披露。インナーと靴を黒で統一することで、デニムの青さが際立つスタイリングとなっています。シンプルかつカジュアルでありながら、洗練された雰囲気を醸し出しています。





投稿された複数の写真は、手にドリンクとチケットを持ち、銀色のキャリーバッグを引きながら、新幹線の駅構内を歩く様子が捉えられています。倖田來未さんの様々な表情も捉えられていて、無表情でクールに歩く姿や、舌を出して遊ぶような楽しげな表情を見せるショットもあります。





エスカレーターを利用するシーンでは、立ち止まって真剣な表情を見せる一幕もありました。





この投稿をみたファンからは「デニムコーデ似合いすぎ」「オシャレ」「カッコ良すぎ」「さすが！ベストジーニスト」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】