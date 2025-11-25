読売３３３終値、２１円高の４万１９８０円…３営業日連続で値上がり

連休明け２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２１円４４銭（０・０５％）高の４万１９８０円９０銭だった。

３営業日連続で値上がりした。全銘柄のうち５２％にあたる１７５銘柄が値上がりした。

前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待が高まったことから、ハイテク株を中心に値上がりし、主要な株価指数がそろって上昇した。この流れを受けた東京市場でも半導体関連銘柄の一角を中心に上昇した。一方、ソフトバンクグループ株は大きく下落した。

米国の政府機関の一部閉鎖で延期されていた経済統計の発表を控えて様子見姿勢も強く、小幅な値動きとなった。

個別銘柄の上昇率は、製薬大手エーザイが７・４０％と最も大きく、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣの６・６９％、住友電気工業の６・３９％の順に大きかった。下落率では、ソフトバンクグループの９・９５％、東京電力ホールディングス（６・４１％）、三井金属（４・４３％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３３円６４銭（０・０７％）高の４万８６５９円５２銭だった。２営業日ぶりに値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は６・８４ポイント（０・２１％）低い３２９０・８９。