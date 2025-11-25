料理研究家の桜井奈々が24日、自身のアメブロを更新。旅行最終日に訪れた水族館での出来事や旅行中のランチについてつづった。

この日、桜井は「渋滞考え直帰か悩むも…やっぱり…可愛い子に会ってから…2025下田納めしたい!!」と切り出し、「今年3回目の下田海中水族館」と報告。中でもアザラシに夢中になった様子で「アザラシが人間入り待ちしていて可愛いすぎた」「もう…可愛すぎるのよ。ここのアザラシたち」と、その可愛らしさにメロメロになった様子をコメントした。

また「ゴマフアザラシに会いたいなら絶対ここ！」と絶賛し、短い滞在時間だったものの「大満喫!!来て大正解でした」と満足げにつづった。

続けて更新したブログでは、ランチのために海鮮料理店を訪れたことを報告。「しつこく…海鮮丼ランチ。笑」と自身でツッコミを入れつつ、自身は海鮮丼、減量中だという夫は「嬉しそうにミックスフライ定食を」と注文したことを明かした。

食後は南伊豆の道の駅へ向かったといい「買いにきたのは…」「大好物…クレソン!!!下田のクレソンおいしくて最高なんです」とお目当てのクレソンを購入したことを報告。息子が荷物を持ってくれることに感謝しつつ、最後に「手ぶら母は…焼き芋かじる」とお茶目につづった。