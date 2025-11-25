女優の見上愛（25）が25日、都内で「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に登壇した。

ファッション雑誌「VOGUE JAPAN」による、その年を彩ったアイコニックな人々をたたえるアワード。見上は映画「国宝」や「かくかくしかじか」での好演が記憶に新しく、来春から始まるNHKの連続テレビ小説「風、薫る」ではヒロインを務める。

授賞式にはショッキングピンクのセットアップで登場。「個人的に何か賞をいただくのがお仕事を始める前に舞台の劇評を書いて以来。お仕事を始めてからは初めてなのでものすごくうれしいですし、背中を押してもらえた気分になりました」と喜んだ。

この1年を振り返り「出会いの多い1年間だったなと思います。作品もしかり、人もしかり。見たことのない景色を見ることができました」と充実感を漂わせた。

今年の感じは、自身の名前と同じ「愛」。「名前の由来と同じようにいろんな人に愛を持って接することができました」とし「たくさんの人の愛をもらって頑張ることができました」と振り返った。

一個人では陶芸にハマっているという。今後挑戦してみたいアートを問われても「陶芸を極められていないのでいったん、陶芸を極めたいなと思います。いっぱい作品を作って展示会をしてみたいです」と野望を語った。