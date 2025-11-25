俳優で佐野勇斗（27）が25日、都内で「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に登壇した。

ファッション雑誌「VOGUE JAPAN」による、その年を彩ったアイコニックな人々をたたえるアワード。佐野はNHKの連続テレビ小説「おむすび」などに出演し、役者としても活躍の幅を拡大。5人組ボーカルダンスユニットM！LKのメンバーとしても活動し、「イイじゃん」が大ヒット。年末の紅白歌合戦への初出場も決めた。

佐野はボルドーのセットアップで登場。今年1年は仕事面でタイトなスケジュールが続いたといい「よく耐えたなと。耐えましたね」と思わず苦笑した。グループ活動が充実したこともあり「5人でいることが多くて、大変なスケジュールでしたが濃厚な1年でした」と振り返った。

楽曲「イイじゃん」の大ヒットを問われると、自らイイじゃんポーズをするサービスタイム。自分のことを「イイじゃん」と思えた時を問われると、昨日の夜から今朝にかけて、日々のルーティンを完遂せずに「何年かぶり」の寝落ちをしたことを明かし、「何年かぶりにソファで寝落ちをしました。目覚めが良くて『イイじゃん』となりました」と笑わせた。

来年の目標は健康とグループ活動の充実。「1つは睡眠をちゃんと取る。健康に気を使っていかなくてはというのがあります。インスタグラムの方でフォロワー200万人目指そうかなと思います」とした。グループとしては「今年紅白歌合戦も出場させていただくので、2年連続を狙っていきたいです。あとはメンバー全員で富士山に登ります！」と語った。