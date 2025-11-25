■全国の26日（水）の天気

本州の南岸を進んでいる低気圧が、発達しながら日本の東へ進む見込みです。また、本州付近の上空を、この時期としては強い寒気が通過するでしょう。山陰から北陸と東北地方は、昼前後にかけて雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意が必要です。

西・東日本の太平洋側は、天気が回復し、晴れる所が多いでしょう。ただ、関東や近畿では、一部でにわか雨がありそうです。

最低気温は、九州から関東で25日より低くなりますが、強く冷え込む所はないでしょう。最高気温は、関東や東海で25日より大幅に高く、過ごしやすくなりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 3℃（＋2 11月上旬）

仙台 8℃（-2 11月上旬）

新潟 9℃（＋1 11月上旬）

東京都心7℃（-3 平年並み）

名古屋 8℃（-2 11月中旬）

大阪 10℃（-1 11月中旬）

広島 9℃（-1 11月中旬）

高知 8℃（-4 平年並み）

福岡 11℃（-1 11月中旬）

鹿児島10℃（-5 平年並み）

那覇 18℃（-1 12月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 8℃（-2 11月中旬）

仙台 11℃（-3 12月上旬）

新潟 13℃（-2 平年並み）

東京都心17℃（＋4 11月中旬）

名古屋18℃（＋6 11月中旬）

大阪 17℃（＋2 11月中旬）

広島 19℃（±0 11月上旬）

高知 20℃（＋2 平年並み）

福岡 16℃（-2 平年並み）

鹿児島19℃（-3 平年並み）

那覇 23℃（-1 12月上旬）

■全国の週間予報

27日は、晴れる所が多いでしょう。ただ、西から低気圧が近づき、上空には再び強い寒気が流れ込みそうです。午後は西日本から北日本で大気の状態が不安定となり、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。28日は、低気圧が北海道の北で発達し、北日本の日本海側で雨や雪、北陸では雨が降りそうです。風が強まり、荒れた天気になりそうです。

また、この低気圧とともに、西日本から北日本には黄砂が飛来する可能性があります。29日以降も、北日本日本海側は雨や雪が降りやすく、北陸も12月1日は雨が降りそうです。太平洋側は、28日以降、晴れる日が続く見込みです。