【あすの天気】山陰〜北陸と東北地方は昼前後にかけて雨 西・東日本の太平洋側は晴れる所多い
■全国の26日（水）の天気
本州の南岸を進んでいる低気圧が、発達しながら日本の東へ進む見込みです。また、本州付近の上空を、この時期としては強い寒気が通過するでしょう。山陰から北陸と東北地方は、昼前後にかけて雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意が必要です。
西・東日本の太平洋側は、天気が回復し、晴れる所が多いでしょう。ただ、関東や近畿では、一部でにわか雨がありそうです。
最低気温は、九州から関東で25日より低くなりますが、強く冷え込む所はないでしょう。最高気温は、関東や東海で25日より大幅に高く、過ごしやすくなりそうです。
予想最低気温（前日差）
札幌 3℃（＋2 11月上旬）
仙台 8℃（-2 11月上旬）
新潟 9℃（＋1 11月上旬）
東京都心7℃（-3 平年並み）
名古屋 8℃（-2 11月中旬）
大阪 10℃（-1 11月中旬）
広島 9℃（-1 11月中旬）
高知 8℃（-4 平年並み）
福岡 11℃（-1 11月中旬）
鹿児島10℃（-5 平年並み）
那覇 18℃（-1 12月上旬）
予想最高気温（前日差）
札幌 8℃（-2 11月中旬）
仙台 11℃（-3 12月上旬）
新潟 13℃（-2 平年並み）
東京都心17℃（＋4 11月中旬）
名古屋18℃（＋6 11月中旬）
大阪 17℃（＋2 11月中旬）
広島 19℃（±0 11月上旬）
高知 20℃（＋2 平年並み）
福岡 16℃（-2 平年並み）
鹿児島19℃（-3 平年並み）
那覇 23℃（-1 12月上旬）
■全国の週間予報
27日は、晴れる所が多いでしょう。ただ、西から低気圧が近づき、上空には再び強い寒気が流れ込みそうです。午後は西日本から北日本で大気の状態が不安定となり、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。28日は、低気圧が北海道の北で発達し、北日本の日本海側で雨や雪、北陸では雨が降りそうです。風が強まり、荒れた天気になりそうです。