岩田剛典、LDH社長・HIROは“直で相談する”関係「ボスでありながらも先輩っていう感じ」

11月25日、日本テレビ系『ZIP！』にVTR出演した三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・岩田剛典が、自身が所属するLDHの社長を務めるEXILE HIROとの関係性について話す場面があった。

番組では今回、現在公開中の映画『金髪』で主演を務めている岩田にインタビューを実施。この中で、私生活では1人でも大勢でもOKのアウトドアタイプと明かした岩田は、「アウトドア、インドアで言ったらアウトドアかなと」「1人の時間も絶対必要だと思ってるタイプで。その反面、大勢でワイワイするのも大好きなタイプ」とコメント。

そして、よく誘われる相手がいるとして、「僕の周りの友人とかがすごく社交的なんで、そっち側（大勢）にいる時間も結構ある」「本当に学生時代の同級生とかが多いですね。異業種の方ですね。僕からしたら本当に学生時代に戻れるだけなんで、一切仕事の話しないんで。それが楽で」と話した。

また、可愛がってもらっている先輩については、「おこがましいんですけどやっぱりHIROさんですかね。僕は」「HIROさんはボスでありながらも先輩っていう感じ。定期的に食事は、今年ももう何度も行って。よくLINEもしますし、全然近い関係性でいてくださってるんで。相談する時はHIROさんに直でしますね」と明かしていた。