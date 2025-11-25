「ミッキー&ミニー」の純金メダルのランディングページがPOPにリニューアル
BICO・GHIが運営する「金きゃらじゃぱん」はこのほど、ディズニーのキャラクター「ミッキー&ミニー」の純金メダルに関するランディングページをリニューアル公開した。
「ミッキー&ミニー」純金メダルのページが刷新
「ミッキー&ミニー」の純金メダルは、各キャラクターをリバーシブルデザインにてあしらったペンダントトップ。付属品には、オリジナルケースやギャランティカード、ショッピングバッグがついている。
「ミッキー&ミニー」純金メダル(22万円)
今回のリニューアルでは、ページ内のデザイン構成を全面的に刷新。ギフト・コレクション・記念品としての魅力にくわえ、ブランドテーマである"キャラクター×純金の融合"をよりPOPに表現している。
また、地金価格の高騰にともない、商品価格が15万円から22万円に変更となっている。
「金きゃらじゃぱん」公式サイト内では、ディズニー関連商品を購入するとディズニーオリジナルボトルをプレゼントするキャンペーンを実施している。
ディズニーオリジナルボトル
