【ヴィ･ド･フランス】『クリスマスオードブル&ケーキ』予約受付中、早期予約で10%OFF【クリスマス】

ベーカリーカフェ･チェーンの「ヴィ･ド･フランス(VIE DE FRANCE)」は、2025年11月1日(土)より『クリスマスオードブル&ケーキ』の予約受付をWEB･店頭･電話にて開始している。12月7日(日)までの早期予約で、対象商品の価格が10%OFFとなる。「クリスマスケーキ」の予約は12月7(日)まで。

予約販売では、クリスマス限定の「クリスマスミックスオードブル」や、新登場の「モンブランタルト」、定番の「苺のケーキ」など、オードブル･ケーキを中心としたクリスマス向け商品を多数取り揃える。

〈クリスマスオードブル ラインアップ(すべて税込･テイクアウト価格)〉

◆クリスマスミックスオードブル 2,400円

内容:たまご/トマト&チーズ･ハム&たまご/ミニクロいちごサンド/唐揚げ

クリスマスミックスオードブル

◆フルーツサンドオードブル 2,600円

内容:いちご/キウイ/黄桃/ホイップ/カスタード

フルーツサンドオードブル

◆2種のビーフサンドオードブル 2,800円

内容:ローストビーフ&マスタード/パストラミビーフ&トマトチーズ/パストラミビーフ&たまご/ローストビーフとプチトマトのピンチョス

2種のビーフサンドオードブル

◆ひれかつミックスオードブル 2,100円(ハーフ1,100円)

内容:ひれかつ/ハム&たまご/トマト&チーズ

ひれかつミックスオードブル

◆ミックスサンドオードブル 2,100円(ハーフ1,100円)

内容:テリヤキチキン/ハム&たまご/トマト&チーズ

ミックスサンドオードブル

◆フランスパンサンド 2,100円

内容:パストラミビーフ/ハム&チーズ/海老&タルタルポテトサラダ/テリヤキチキン&トマト

フランスパンサンド

◆キッシュ&フライドチキンBOX 1,900円

内容:トリュフ香るキッシュ(ベーコン&きのこ)/オマール風味のキッシュ(海老&トマト)キッシュ/骨付きフライドチキン2ピース

キッシュ＆フライドチキンBOX

〈クリスマスケーキ ラインアップ(すべて税込･テイクアウト価格)〉

◆苺のスペシャルケーキ4号(直径13cm) 4,700円

内容:角切り苺+苺プレザーブ

苺のスペシャルケーキ4号

◆苺のケーキ4号(直径13cm) 3,400円

内容:苺プレザーブ+ピーチ+クリーム

苺のケーキ4号

◆生チョコのケーキ4号(直径13cm) 4,100円

内容:削りチョコ+チョコクリーム

生チョコのケーキ4号

◆モンブランタルト4号(直径13cm) 4,700円

内容:キャラメルカスタード/マロンホイップ/マロンクリーム/栗3粒

※北海道地区では取り扱いなし

モンブランタルト4号

〈シュトーレン･パネトーネラインアップ(すべて税込･テイクアウト価格)〉

◆シュトーレン(約16cm) 2,300円

内容:フルーツとローストアーモンド、フランス産発酵バターを練り込み、マジパンを包んだクリスマスを彩るドイツの伝統的な発酵菓子

シュトーレン

◆ショコラシュトーレン(約16cm) 2,300円

内容:チョコチップとマカダミアナッツ、フランス産発酵バターを練り込み、チョコレート風味のマジパンを包んだクリスマスを彩るドイツの伝統的な発酵菓子

ショコラシュトーレン

◆パネトーネ(直径約10cm) 550円

内容:パネトーネ種を使用したふわふわ生地にドライフルーツ(レーズン、パイン、クランベリー、パパイヤ、オレンジピール、チェリー、レモンピール)を混ぜ込み焼き上げた菓子

パネトーネ

〈販売概要〉

◆予約期間:11月1日(土)〜12月21日(日)

※「クリスマスケーキ」の予約日は12月7(日)まで、受取日は12月21日(日)〜25(木)のみ。

※「フルーツサンドオードブル」「クリスマスミックスオードブル」の受取日は12月21日(日)〜25日(木)のみ。

※「キッシュ&フライドチキンBOX」の受取日は12月1日(月)〜25日(木)のみ。

※予約は受取日の4日前まで可能。

◆実施店舗:ヴィ･ド･フランス、デリフランスおよび系列店舗(一部店舗を除く)

◆予約方法:WEB･店頭･電話

◆早割予約:11月1日(土)〜12月7日(日)までの予約で税込価格から10%OFF

■「ヴィ･ド･フランス(VIE DE FRANCE)」 予約サイト