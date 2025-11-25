ソフトバンクは、ソフトバンクオンラインショップで、機種代金が最大6万480円割引となる「ブラックフライデータイムセール」を開始した。期間は12月2日15時まで。

期間中、「ソフトバンクオンラインショップ」、「ワイモバイルからソフトバンクへののりかえ専用サイト」から対象機種を購入し、ソフトバンクへ新規もしくは他社からの乗り換え（MNP）をすると割引が適用される。

たとえば、乗り換えの場合は、「Xperia 1 VII」、「Google Pixel 10 Pro Fold（256GB）」が6万480円引き。新規契約の場合は、「iPad（A16）128GB」が3万4560円引き、「iPad mini（A17 Pro）128GB」が3万3840円引きで購入できる。

乗り換えの場合 機種名 割引額 48回割賦の際の割引回数 Xperia 1 VII 6万480円 24回 Google Pixel 10 Pro Fold（256GB） iPhone Air 4万3992円 一括または24回割賦のみ iPhone 16（128GB） AQUOS R10 24回 Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL Galaxy Z Flip7 2万6544円 Xperia 10 Ⅵ 2万1984円 一括または24回割賦のみ 新規契約の場合 機種名 割引額 48回割賦の際の割引回数 iPad（A16）128GB 3万4560円 24回 iPad mini（A17 Pro）128GB 3万3840円 iPad（A16）256GB 3万960円 iPad mini（A17 Pro）256GB 3万240円 iPad（A16）512GB 2万1840円 iPad mini（A17 Pro）512GB 2万1120円 13インチiPad Pro（M4）256GB／512GB 1万1568円