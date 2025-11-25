陸上の太田蒼生（あおい、ＧＭＯインターネットグループ）と平林清澄（ロジスティード）は２５日、都内で行われたアディダスの「ＡＤＩＤＡＳ ＥＫＩＤＥＮ ＤＡＹ」に出席した。

青学大卒の太田、国学院大卒の平林と同学年の２人は、ともに今年１月まで箱根駅伝を沸かせたランナー。今年の箱根優勝予想を聞かれると、太田は「なんだかんだいって青学大だと思います。えこひいきとかではなく。ＭＡＲＣＨ対抗戦で１万メートル２７分台を出した選手が５人というのは青学大史上初のこと。そこはいい意味で不気味というか、どう化けてくれるのか期待があります」。平林は「国学院大が強いというのを見せて欲しい。去年僕と一緒に切磋琢磨（せっさたくま）しながら強くなってきたので」と語った。

注目選手には、太田は青学大のエース・黒田朝日（４年）を挙げ「彼の武器を生かして、チームを動かすような走りをしてくれると思う」とエール。平林は「やっぱり野中」と全日本３区区間賞の国学院大・野中恒亨（ひろみち、３年）の名前を挙げ「彼の走りがチームの結果を左右する」と期待した。

今春に大学を卒業した太田と平林。新社会人として約半年ほど経過した現在の様子を聞かれると、太田は「チームで（練習を）がっつりやることがなくなったので、色々壁にぶつかった１年、たくさんやることが見えてきた１年」、平林は「環境の変化には最初苦しんだが、今はそれはそれで楽しめている」とそれぞれ振り返った。

イベントの最後には太田、平林とともにアディダスの新発売のシューズを履いて、神宮外苑を走る企画も行われた。