モッツアレラ製造実演も！コピス吉祥寺で国産チーズが集まる「農toチーズのマルシェ」
コピス吉祥寺11月22日・23日、東京都産野菜とチーズをテーマにしたマルシェイベント「農toチーズのマルシェ」を、屋外スペースGREENING広場で開催する。
国産チーズイメージ(CHEESE STAND)
同イベントでは、マルシェに出店の野菜農家(生産者)と、野菜の美味しい食べ方・保存方法など、直接話せる場を設け、農業を身近に感じる体験ができる。今回は東京都産の野菜のほか、「チーズ」をテーマに、近年国際コンクールでも認められ話題となっている国産のチーズも集めた。
東京都野菜イメージ(Shimada farm)
国産チーズイメージ(ニセコチーズ工房)
チーズは、東京・渋谷の工房で製造しているCHEESE STANDをはじめ、北海道や静岡、滋賀など、日本国内で製造されたものを取りそろえる。11月23日はCHEESE STANDの職人による、モッツァレラ製造の実演も行う。
モッツァレラ製造の実演
キッチンワゴンも出店し、チーズを使ったピッツアや、チーズのアソートセットを販売する。30歳以下の若手料理人が、マルシェの野菜や果物で考案したメニューも販売する。
キッチンワゴンイメージ(CHEESE STAND)
畑から集めた野菜の葉っぱを画用紙に貼って絵を造る子ども向けワークショップも開催する。
ワークショップ
ワークショップ