Á°¿ÍÌ¤Åþ¤È¤Ê¤ë6ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥â¥é¾Þ¡Ä¡È»Ë¾åºÇ¹â¤Î¼é¸î¿À¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥ª¥Ö¥é¥¯¤Î¼¡¤Ê¤ëÌîË¾¡Ö¤â¤¦1¤Ä³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGK¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤¬¡¢»Ë¾åºÇÂ¿6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥µ¥â¥é¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£24Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤¬¡¢¡È¥é¡¦¥ê¡¼¥¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î¼é¸î¿À¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£1929Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¤ÈÆ±»þ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¥µ¥â¥é¾Þ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë1»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¼ºÅÀ¿ô¤¬¡¢ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤À¡£Îò»Ë¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë56¿Í¤Î¼é¸î¿À¤¬±ÉÍÀ¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ª¥Ö¥é¥¯¤¬1»î¹çÊ¿¶Ñ0.83¼ºÅÀ¤Ç¡¢6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉµÏ¿¡Ê0.47¼ºÅÀ¡Ë¤Ç¤Î½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢2015¡Ý16¥·¡¼¥º¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤¿4Ï¢ÇÆ¤Ë¡¢2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¤È¤â¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿5¤ÄÌÜ¤Ç¡¢ºÇÂ¿¼õ¾Þ²ó¿ô¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥é¥Þ¥ì¥Ã¥Ä»á¤È¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹»á¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃ¥´Ô¤·¤¿¥í¥Ò¥Ö¥é¥ó¥³¥¹¤Î¡È13¡É¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÎÎ°è¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ª¥Ö¥é¥¯¤Ï¡¢24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¼é¸î¿À¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢6¸Ä¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦1¤Ä³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È7ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤â°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ª¥Ö¥é¥¯¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¼¿Ó¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¡¢¤³¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤è¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥É¥ê¡¼¥É»ÔÄ¹¤Î¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥¤¥À»á¤¬¡¢¡Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅÒ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢º£¸å¡¢¥µ¥â¥é¾Þ¤ò6ÅÙ¤â¼õ¾Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊGK¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥Ö¥é¥¯¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±¾ÞÁè¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
