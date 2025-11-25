スヌーピーが大きなダウンジャケットを身にまとった“パファージャケット”モチーフのアイテムが「スヌーピータウン ショップ」限定で登場
ジョー・クールやフライングエースといった多彩な変装をはじめ、ハッピーダンスやドッグハウスの屋根の上でのお昼寝姿など、たくさんの人気モチーフを持つ「スヌーピー」。中でもとくにコアな人気を放つ「パファージャケット」をご存知だろうか。
【写真】「スヌーピータウン ショップ」にお目見えした「パファージャケット」シリーズのグッズを見る
このほど、「PEANUTS」オフィシャルショップ「スヌーピータウン ショップ」限定で、この「パファージャケット」を題材にした新シリーズが発売される。着ぶくれにもほどがあるビッグサイズのパファージャケット(=ダウンジャケット)に身を包んだスヌーピーがあまりにもかわいい、スヌーピーファン必見のシリーズだ。
■もこもこのダウンジャケットに身を包んだスヌーピーが抜群にかわいい！「パファージャケット」アートといえばこれ！
超ビッグなダウンジャケットを着込んで、ニットキャップまでかぶって完全防寒スタイルのスヌーピーがとてつもなくかわいい「パファージャケット」アートをフィーチャーしたアイテムをまずは2点紹介。
まずひとつめは、ダウンジャケットや帽子にもこもこの素材をあしらった「コスチュームキーホルダー」(1210円)。バッグやカギに取り付けて、スヌーピーの冬らしい装いを愛でたい！
「ひざ掛け」(2200円)は、大人も子どもも欲しくなるアイテム。なめらかな肌触りがクセになる一品で、自宅や職場のほか、ベビーカーやチャイルドシートの防寒にも◎。
■バッグそのものがダウンジャケットみたい！刺しゅうデザインもかわいいトートが登場
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」からは、「スヌーピータウン ショップ」限定デザインの「フェザールー」(各8580円)が登場。ブラック、ブルー、イエローの3色展開で、取り外し可能なショルダーストラップが付いた2WAYタイプの便利なトートだ。ダウンジャケットに身を包んだスヌーピーとウッドストックが刺しゅうされ、冬コーデのアクセントにもピッタリ！
■ブラインドグッズ2種とコイン型のミラーはばらまきプレゼントにもぴったり
大勢に配りたいちょっとしたギフトにぴったりなのがこちら。開けるまでどのデザインが入っているかわからないブラインドグッズは、「シークレットトート型マルチケース」(1点880円)と「シークレットコーデュロイ刺繍缶バッジ」(1点880円)の2種類。コイン型でポケットにしのばせやすい「コーデュロイ刺繍缶ミラー」(990円)はブラインドではないので、みんなおそろいにしたいときにおすすめだ。
■気の利いた小物も充実！シンシンと降る雪や雪だるまが冬のムードを盛り上げてくれそう
小物や小銭のほか、レシートなどの小さなゴミの一時置き場にもなる「キャンディポーチ」(各1650円)や、カギを取り出しやすい「ミニクリップ」(各2090円)、メガネやスマホ画面を磨く「王様のくもり止め」(1980円)といった、あると便利な小物も充実。おしゃれな「パファージャケット」デザインなら、センスのある人と一目置かれるかも！
■ウェアやお菓子も！「パファージャケット」モチーフが一度にこれほど登場するのは初めてかも
スヌーピーはふさふさ、ダウンジャケットはツルツルと、アップリケの素材感にもこだわった「裏起毛ダウンジャケット柄さがら刺繍トレーナー」(各3190円)は、グレー、ホワイト、ブラックの3色展開。「ビスケットボトル」(864円)はアイシングのプリントだけでなく、ボトルデザインまで「パファージャケット」デザインに。
「スヌーピータウン ショップ」では、ほかにもエコバッグやポーチ、キーホルダーなどなど、「パファージャケット」に身を包んだスヌーピーのモチーフをフィーチャーしたグッズを大量に取り扱い中！冬にこそ映えるアートを身近なグッズで取り入れたい人はぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
