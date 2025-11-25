「マリオカート ワールド」より「マリオ」「ヨッシー」「キノピオ」のぬいぐるみ3種が登場！12月3日から予約受付開始
【「マリオカート ワールド」ぬいぐるみ3種】 12月3日～ 予約受付開始予定 価格：各5,280円
※画像と実際の商品では多少の色・仕様の差が生じる場合があります。ご了承ください。
「MKW01 マリオカート ワールド マリオ」
三英貿易は、任天堂のNintendo Switch 2用レースゲーム「マリオカート ワールド」に登場するぬいぐるみ3種類を12月下旬に発売する。価格は各5,280円。通販サイトでは12月3日より予約受付が開始される予定。
今回発売されるのは「マリオ」、「ヨッシー」、「キノピオ」の3種類のぬいぐるみ。ゲームに登場する「スタンダードカート」に乗った姿となっており、ドライバーに合わせたカラーリングやマークなどの特徴もそれぞれ再現されている。
MKW01 マリオカート ワールド マリオ
サイズ：17×27×22.5cm（幅×奥行×高さ）
「MKW02 マリオカート ワールド ヨッシー」
サイズ：17×27×23cm（幅×奥行×高さ）
MKW03 マリオカート ワールド キノピオ
サイズ：17×27×21.5cm（幅×奥行×高さ）
(C) Nintendo