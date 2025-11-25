【「マリオカート ワールド」ぬいぐるみ3種】 12月3日～ 予約受付開始予定 価格：各5,280円

「MKW01 マリオカート ワールド マリオ」

三英貿易は、任天堂のNintendo Switch 2用レースゲーム「マリオカート ワールド」に登場するぬいぐるみ3種類を12月下旬に発売する。価格は各5,280円。通販サイトでは12月3日より予約受付が開始される予定。

今回発売されるのは「マリオ」、「ヨッシー」、「キノピオ」の3種類のぬいぐるみ。ゲームに登場する「スタンダードカート」に乗った姿となっており、ドライバーに合わせたカラーリングやマークなどの特徴もそれぞれ再現されている。

「マリオカート ワールド」ぬいぐるみ3種】

MKW01 マリオカート ワールド マリオ

サイズ：17×27×22.5cm（幅×奥行×高さ）

サイズイメージ

「MKW02 マリオカート ワールド ヨッシー」

サイズ：17×27×23cm（幅×奥行×高さ）

サイズイメージ

MKW03 マリオカート ワールド キノピオ

サイズ：17×27×21.5cm（幅×奥行×高さ）

サイズイメージ

※画像と実際の商品では多少の色・仕様の差が生じる場合があります。ご了承ください。

(C) Nintendo