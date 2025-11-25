大阪・梅田のホワイティうめだ、「すみっコぐらし」のクリスマス装飾を展開
大阪地下街が運営する大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」では11月21日〜12月25日、「すみっコぐらし」とのコラボレーションによるクリスマス装飾を展開する。
泉の広場のクリスマス装飾(イメージ)
同企画では、「ねこ」の車掌が運転する「泉の広場行き」の汽車を運行するほか、サニーテラスでは赤・ゴールドを基調に、お菓子の家やソリを設置したクリスマス空間が登場。
サニーテラスのクリスマス装飾(イメージ)
FARURU間通路では、ポインセチアの装飾と、ツリーに登ったり丸太の上で過ごすキャラクターたちの姿が楽しめる。
FARURU間通路のクリスマス装飾(イメージ)
さらに、期間中はInstagramにて「ホワイティうめだ×すみっコぐらし」オリジナルアクリルスタンドを抽選で100人にプレゼントするSNSキャンペーンも実施する。
オリジナルアクリルスタンド(イメージ)
12月26日以降には、お正月装飾の実施も予定している。
